[{"available":true,"c_guid":"86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli okostelefon-használati szokásait.","shortLead":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli...","id":"20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6007e-3f2b-45be-8339-9e1d32aaf5a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"El vannak tévedve az idősebbek a mobilozással kapcsolatban – mondják a 18-24 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876b028-cccd-4a5e-ad03-794eab25bd7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:30","title":"Kisvárdai kiskirályság: családi körkörös gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának, a Google-nek.","shortLead":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának...","id":"20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69920fd0-c85c-4e66-a52c-5fa2a69348ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:40","title":"Moszkva rászólt a Google-ra, hogy ne reklámozzon a YouTube-on \"illegális eseményeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Budapest belvárosában találhatók ilyen lakások. ","shortLead":"Főleg Budapest belvárosában találhatók ilyen lakások. ","id":"20190810_Egyre_tobb_lakas_negyzetmeterara_lepi_at_az_egymilliot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1091f5a1-2598-4001-ab20-1dad59f62d49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Egyre_tobb_lakas_negyzetmeterara_lepi_at_az_egymilliot","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:50","title":"Egyre több lakás négyzetméterára lépi át az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","shortLead":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","id":"20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2937de-166b-4cb1-9a48-61c88d11523b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:52","title":"Ha siet, most öné lehet Korda György egykori sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"Kovács Gábor","category":"tudomany","description":"Varga Judit miniszter jelentette be a hírt, és nyomban olyan szavakkal dobálózott, mint a cenzúra.","shortLead":"Varga Judit miniszter jelentette be a hírt, és nyomban olyan szavakkal dobálózott, mint a cenzúra.","id":"20190811_A_kormany_kulon_munkacsoportot_csinal_a_Google_es_a_Facebook_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171f3b54-f7e4-4bfb-a470-3dde57ca65dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_A_kormany_kulon_munkacsoportot_csinal_a_Google_es_a_Facebook_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:50","title":"A kormány külön munkacsoportot alakít a Google és a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7569f0-6964-4dfc-aeb3-514f77dc7a07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták.","shortLead":"Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták.","id":"20190811_Kosz_penesz_es_nyolc_ora_varakozas_varta_a_magyar_turistakat_Tuneziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7569f0-6964-4dfc-aeb3-514f77dc7a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9673bd4-8d5f-4c0c-8fc7-5874c87aef07","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_Kosz_penesz_es_nyolc_ora_varakozas_varta_a_magyar_turistakat_Tuneziaban","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:40","title":"Kosz, penész és nyolc óra várakozás várta a magyar turistákat Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]