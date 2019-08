Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc57e728-f5e2-4dbb-8000-5665ff6c31d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal hangosabbnak érződik, mint a fesztivál átlagos zajszintje.","shortLead":"Sokkal hangosabbnak érződik, mint a fesztivál átlagos zajszintje.","id":"20190813_Uj_ebresztovel_szolgalt_a_Sziget_ejfel_korul_tuzijatek_borzolta_az_obudaiak_idegeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc57e728-f5e2-4dbb-8000-5665ff6c31d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9748a5c-d8ee-4dd0-8e10-69f65ffd31c9","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Uj_ebresztovel_szolgalt_a_Sziget_ejfel_korul_tuzijatek_borzolta_az_obudaiak_idegeit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:14","title":"Új ébresztővel szolgált a Sziget éjfél körül: tűzijáték borzolta az óbudaiak idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff84286-5868-4814-a679-875947a34a16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminckilenc, korábban láthatatlan, hatalmas ősi galaxist fedeztek fel japán kutatók. Ez az első eset, hogy ennyi galaxist fedeznek fel egyszerre.","shortLead":"Harminckilenc, korábban láthatatlan, hatalmas ősi galaxist fedeztek fel japán kutatók. Ez az első eset, hogy ennyi...","id":"20190812_lathatatlan_osi_galaxisok_felfedezese_nature","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff84286-5868-4814-a679-875947a34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd7ed9f-c9f2-4127-8e2e-0a51119375eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_lathatatlan_osi_galaxisok_felfedezese_nature","timestamp":"2019. augusztus. 12. 00:03","title":"Ellentmond az univerzum törvényeinek: találtak 39 eddig láthatatlan, hatalmas ősi galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli okostelefon-használati szokásait.","shortLead":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli...","id":"20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6007e-3f2b-45be-8339-9e1d32aaf5a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"El vannak tévedve az idősebbek a mobilozással kapcsolatban – mondják a 18-24 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","shortLead":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","id":"20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd940e9-7c26-4969-9b18-41053ee4f706","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:47","title":"Elhunyt Máté László korábbi MSZP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos életével és halálával kapcsolatban is rengeteg a kérdés, és nagyon sokan gondolják úgy, hogy már tudják a válaszokat.","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos életével és...","id":"20190812_Ezek_a_legvadabb_osszeeskuveselmeletek_Jeffrey_Epstein_halalarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be548f26-b70d-44b4-a928-20f167d03a59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Ezek_a_legvadabb_osszeeskuveselmeletek_Jeffrey_Epstein_halalarol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:45","title":"Ezek a legvadabb összeesküvés-elméletek Jeffrey Epstein haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az élő videózás közbeni autózás miatt is.","shortLead":"Az élő videózás közbeni autózás miatt is.","id":"20190812_Szigorit_Romania_kemenyebben_buntetik_majd_a_mobilozo_soforoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e428f383-f62e-422d-923a-1c30b060f3b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Szigorit_Romania_kemenyebben_buntetik_majd_a_mobilozo_soforoket","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:03","title":"Keményebben büntetik majd a mobilozó sofőröket Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","shortLead":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","id":"20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc77b57-2029-4d88-b46d-35c01ab9b27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:33","title":"Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen a piac, most használtan is megérheti hétüléses autót venni. Eladóként persze megint más a helyzet. ","shortLead":"Ilyen a piac, most használtan is megérheti hétüléses autót venni. Eladóként persze megint más a helyzet. ","id":"20190813_A_hasznalt_autoknal_is_meglatszik_a_hetuleses_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350b3967-f163-4ee2-b73a-44cd76504608","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_A_hasznalt_autoknal_is_meglatszik_a_hetuleses_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:03","title":"A használt autóknál már felkavarta a piacot a hétüléses támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]