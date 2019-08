Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","shortLead":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","id":"20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fcd97-e12c-4130-9d2a-7ddf3007ea15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:35","title":"Jön a bitcoinban kapott fizetés Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","shortLead":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","id":"20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d54fca-e7f2-45a1-9c09-52a96ffdaa69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:14","title":"Videó: Autós üldözés volt ma a Gyömrői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új módszer révén alaposan megkönnyíti a szolgáltatásaiba való bejelentkezést a Google. A fejlesztés több mint valószínű, hogy a Gmailre is kiterjed majd.","shortLead":"Egy új módszer révén alaposan megkönnyíti a szolgáltatásaiba való bejelentkezést a Google. A fejlesztés több mint...","id":"20190813_google_szolgaltatas_gmail_jelszo_ujjlenyomat_fido2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4fc11a-5e26-45d0-b75f-adff6aa67b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_google_szolgaltatas_gmail_jelszo_ujjlenyomat_fido2","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:10","title":"Ujjlenyomatával is bejelentkezhet majd a Gmailbe, a Google már intézkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1779156-ddcd-45c5-85d0-1190fc695ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot is hoz az Androidba épülő EMUI új főverziója, amelyről már azt is tudni, hogy a Huawei mely telefonjai kapják meg.","shortLead":"Több újdonságot is hoz az Androidba épülő EMUI új főverziója, amelyről már azt is tudni, hogy a Huawei mely telefonjai...","id":"20190814_huawei_emui_10_frissites_kompatibilis_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1779156-ddcd-45c5-85d0-1190fc695ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1840e00f-fbce-474e-acc4-736a854968f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_huawei_emui_10_frissites_kompatibilis_telefonok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:03","title":"Ezek a telefonok biztosan megkapják a Huawei új felületét, az EMUI 10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d75afe-e4f8-425c-9d48-2f5441858692","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra újabb és egyre aggasztóbb részletek derülnek ki a múlt heti oroszországi fegyverbalesetről, most már arról szólnak hírek, hogy nukleáris baleset történt, melynek következtében legalább heten meghaltak, több mint húszan, köztük a sérülteket ápolók, kórházi ellátásra szorultak. Az utóbbi hónapokban több olyan eset is történt Oroszországban, amely azt bizonyítja, a Kreml továbbra sem hajlandó időben, pontosan és őszintén beszámolni a különféle tragédiákról. Még a polgáriakról sem.","shortLead":"Napról napra újabb és egyre aggasztóbb részletek derülnek ki a múlt heti oroszországi fegyverbalesetről, most már arról...","id":"20190814_moszkva_atom_nuklearis_baleset_hazugsag_szeverodvinszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d75afe-e4f8-425c-9d48-2f5441858692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f317-1de3-4693-b598-8ef765054b32","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_moszkva_atom_nuklearis_baleset_hazugsag_szeverodvinszk","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:00","title":"Bármi történik, Moszkva nem képes felhagyni a ködösítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Salgótarjánban akár egy 89 négyzetméteres téglalakás is kijön ennyi pénzből, Budapesten viszont csak egy 31 négyzetméteres panellakásra lenne elég húszmillió forint.","shortLead":"Salgótarjánban akár egy 89 négyzetméteres téglalakás is kijön ennyi pénzből, Budapesten viszont csak egy 31...","id":"20190813_Mire_eleg_huszmillio_forint_ha_lakast_venne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f739e10-5add-4d36-80b8-aaa584ab5d8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Mire_eleg_huszmillio_forint_ha_lakast_venne","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:20","title":"Mire elég húszmillió forint, ha lakást venne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","shortLead":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","id":"20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d6793b-8f48-4a5d-940e-5043c96b1f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:21","title":"Egy üzletember kapásból öt darab 425 millió forintos hipersportkocsit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Minden apró cselekedet számít\" – mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","shortLead":"\"Minden apró cselekedet számít\" – mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","id":"20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bf5ed4-88dc-41b3-8726-bdd3f6fcbcd6","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:49","title":"Jane Goodall őshonos fákat ültetett a Sas-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]