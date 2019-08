Shane Tusup csütörtökön a 24.hu-nak adott interjúban is erről beszélt – a hvg.hu szemléje itt –, de amikor az úszóedzésről kérdezték, azt mondta, hogy:

Megadom a számom és az e-mail-címem, ha valakinek van egy jó sztorija, bármikor megkereshet! Egy menő kihívásra mindig nyitott vagyok. Végül is a hegyet is meg lehet mászni többféle módon, elindulni egy másik úton fölfelé, vagy más felszereléssel, más társakkal, úgyhogy miért is ne? Szeretem, amikor elkap a hév, és pörög az agyam, és úgy kelek fel reggel, hogy gyerünk, csináljuk! A közösségi médiában elég aktív vagyok, igyekszem minden üzenetre válaszolni, szóval csak bátran!

Pénteken küldött sajtóközleményében pedig azt írja az SzPress Sporthírszolgálat, hogy Tusup pénteken bejelentheti, hogy a jövőben átveszi Bujdosó Zsombor, egy 15 esztendős magyar úszótehetség felkészítésének irányítását, akinek amikor még Hosszú Katinkát is edzette, egyszer már az edzője volt.

Tusup arról is megállapodott a fiatal úszó szüleivel, hogy a fiút Olaszországba viszi, ahol nemcsak vele, hanem Illaria Cusinatoval, a 2018-as Európa-bajnokság vegyesúszó döntőinek kétszeres ezüstérmesével is ő fog foglalkozni. Nem mellékes, hogy a 20 esztendős itáliai a 200-on csupán 8 századdal kapott ki a visszatérő Katinkától.

„A hírt csak megerősíteni tudom, Zsombor hamarosan elköszön tőlem, de marad a DMTK (ez egy Dunaharasztiban működő egyesület) kötelékében, és mint vezetőedző, továbbra is én leszek a szakmai munkájának irányítója – tájékoztatta Lőrinczi György az SzPress Hírszolgálatot. A tehetséges fiú annak idején Tusup és Hosszú Katinka kedvéért költözött fel a szüleivel Debrecenből a fővárosba, talán másfél évig lehetett a tanítványuk, de miután a sikerpáros házassága felbomlott, megállt a fejlődésben, egyedül is érezte magát, ezért jött Dunaharasztiba, és lett a DMTK versenyzője. „Nem dicsekvésképpen mondom, de a tehetsége és a szorgalma mellett a jó együttműködésünknek köszönhetően rövid idő alatt 13 másodpercet javult a 400 vegyesen, de nemcsak ebben a számban, hanem a 200, a 400 és a 800 méteres gyorson is ő a korosztályának ranglistavezetője. Egy olyan versenyzőről beszélek elismeréssel, aki fantasztikus akarással edz, talán még a csillagokat is lehozathatnám vele az égről” – jelentette ki Lőrinczi György, aki Bencze Brendával együtt nemcsak Zsombornak, hanem a junior Európa-bajnok Gyurinovics Fanninak és Kurdi Zsófiának is a mestere.

„Nem magasztalom Tusupot, azt se állítom, hogy emberi mivoltában ő lenne a példaképem, ezért nem is értek mindenben egyet vele. Az viszont tény és való, hogy a szakmai tudását nem lehet megkérdőjelezni” – folytatta az edző.

„Alig egy napja, hogy Zsombor édesapját megkereste Tusup, felvázolta a vele kapcsolatos terveit, és amennyire tudom, elég gyorsan megállapodásra is jutottak. Egyelőre egy esztendőre szóló olaszországi projektről van szó, ennyi idő alatt ki kell derülnie, hogy Tusup mit tud felmutatni. Napi kapcsolatban leszek Zsomborral, a szakmai munkának pedig minden egyes mozzanatát folyamatosan egyeztetni fogjuk. Őszinte embernek tartom magamat, ezért nem is titkolom, hogy a gyors bólintásom mögött érzelmi alapú megfontolás állt. Több mint valószínű, hogy a fejlődése akkor is töretlen lett volna, ha továbbra is velem és a Tüske uszodában edz, de ez most egy hirtelen jött nagy kihívás, ami elől sem Zsombor, sem a családja, de jómagam sem hátrálhattam ki” – mondta befejezésül a magyar szakember.