Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","shortLead":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","id":"20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fbd4e-1489-45d8-b03d-9bb7f16a11b6","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:08","title":"Szomszédjai mentették meg az idős budapesti nőt, akinek villám csapott a házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","shortLead":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","id":"20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fcd97-e12c-4130-9d2a-7ddf3007ea15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:35","title":"Jön a bitcoinban kapott fizetés Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak épp augusztus van.","shortLead":"Csak épp augusztus van.","id":"20190815_Csipos_reggel_utan_remek_tavaszi_nap_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1ebdee-a328-45fb-a346-d5cca15b7d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Csipos_reggel_utan_remek_tavaszi_nap_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:05","title":"Csípős reggel után remek tavaszi nap lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de237921-4688-475f-a594-bc0cd7a43d3d","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Budapestről, az éjszakai életről és a liberalizmusról. ","shortLead":"Budapestről, az éjszakai életről és a liberalizmusról. ","id":"20190813_Hont_Ez_a_varos_egy_tavoli_bolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de237921-4688-475f-a594-bc0cd7a43d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d3ff0e-25cf-46dc-8777-d30df1b3a1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Hont_Ez_a_varos_egy_tavoli_bolygo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:50","title":"Hont: Ez a város egy távoli bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d75afe-e4f8-425c-9d48-2f5441858692","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra újabb és egyre aggasztóbb részletek derülnek ki a múlt heti oroszországi fegyverbalesetről, most már arról szólnak hírek, hogy nukleáris baleset történt, melynek következtében legalább heten meghaltak, több mint húszan, köztük a sérülteket ápolók, kórházi ellátásra szorultak. Az utóbbi hónapokban több olyan eset is történt Oroszországban, amely azt bizonyítja, a Kreml továbbra sem hajlandó időben, pontosan és őszintén beszámolni a különféle tragédiákról. Még a polgáriakról sem.","shortLead":"Napról napra újabb és egyre aggasztóbb részletek derülnek ki a múlt heti oroszországi fegyverbalesetről, most már arról...","id":"20190814_moszkva_atom_nuklearis_baleset_hazugsag_szeverodvinszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d75afe-e4f8-425c-9d48-2f5441858692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f317-1de3-4693-b598-8ef765054b32","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_moszkva_atom_nuklearis_baleset_hazugsag_szeverodvinszk","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:00","title":"Bármi történik, Moszkva nem képes felhagyni a ködösítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva tartanak a demokratikus jogok védelmét követelő tüntetők. A világ egyik legforgalmasabb légikikötője már második napja csak komoly fennakadásokkal működik, több száz járat indulását törölték. Kínában már a beavatkozás elkerülhetetlenségéről beszélnek.","shortLead":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva...","id":"20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a940f-9afc-47aa-8325-1e879e4f4143","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:00","title":"Összecsapás felé halad a hongkongi válság – rohamrendőrök a reptéren, Kína fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","shortLead":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","id":"20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86171163-e185-4ba8-a5f9-269c68f1a498","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:21","title":"Szemrevaló sportos szedánt leplezett le a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993fe35d-0bd3-4b63-90e7-d2f30647b859","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai állami média is kiadott egy felvételt a hongkongi határhoz vonuló páncélosokról és teherautókról. ","shortLead":"A kínai állami média is kiadott egy felvételt a hongkongi határhoz vonuló páncélosokról és teherautókról. ","id":"20190814_Muholdfelvetelek_mutatjak_ahogy_a_hongkongi_hatarnal_egy_stadionban_varakoznak_a_kinai_hadi_jarmuvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=993fe35d-0bd3-4b63-90e7-d2f30647b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85e50b-4e08-4063-8bbc-21d75af2934b","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Muholdfelvetelek_mutatjak_ahogy_a_hongkongi_hatarnal_egy_stadionban_varakoznak_a_kinai_hadi_jarmuvek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:48","title":"Műholdfelvételek mutatják, ahogy a hongkongi határnál egy stadionban várakoznak a kínai hadi járművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]