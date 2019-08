Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt minden idők legjobb szigetes line-upja, de minden napra jutott néznivaló. A Sziget továbbra is sziget a magyar popkulturális térképen, és ez továbbra is egyszerre jó és zavarba ejtő. Aludtunk rá kettőt, most összegzünk.","shortLead":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt...","id":"20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1369f-0267-4c8f-b46e-aa58753cd98d","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"A Sziget már jó ideje nem a magyar fesztiválok között játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792b80c-a32d-4151-a33d-b50630a5e734","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művésze 42 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művésze 42 éves volt.\r

\r

","id":"20190816_Meghalt_BodaSzasz_Kriszta_szinmuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f792b80c-a32d-4151-a33d-b50630a5e734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd466a9-675a-4082-82e5-d1ba9bc2510f","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Meghalt_BodaSzasz_Kriszta_szinmuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:11","title":"Meghalt Boda-Szász Kriszta színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","shortLead":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","id":"20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1134a5a7-2429-4a0a-822f-13005dcb2adc","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:29","title":"Ez ám a gólyahír: hét kisgólya nőtt fel egy fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott a belváros. Sajtómunkatársak tesztelték, kiderült, hogy váratlanul kinyílhat az illemhely. A cég már javítja a hibát.","shortLead":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott...","id":"20190816_automata_vece_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b6655c-6490-4c03-a2f7-326d7bf11d11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_automata_vece_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:40","title":"Csoda robotvécéje lett Szegednek, csak időnként kinyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","shortLead":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","id":"20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adea471-19db-46f5-b16b-887c401fe322","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:49","title":"Incidens a Budapest-Reykjavík járaton: reagált a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés bűntette miatt kell felelnie a bíróság előtt.","shortLead":"Vesztegetés bűntette miatt kell felelnie a bíróság előtt.","id":"20190815_Vadat_emeltek_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoke_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48b1862-a60a-453f-bdb4-0b76f8506202","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Vadat_emeltek_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoke_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:59","title":"Vádat emeltek az Országos Roma Önkormányzat elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és közokirat-hamisítással, mert két fiút és két lányt más nevére kiállított útlevéllel utaztattak. Őrizetbe vételük mellett gyorsított eljárást kezdeményeztek velük szemben.","shortLead":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és...","id":"20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ed2a9-0be6-4bed-95ab-c14148398a67","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:27","title":"Ferihegyen buktak le a gyerekcsempészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. A gyorsan okosodó program sokak szerint egyre veszélyesebbé is válik.","shortLead":"Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. A gyorsan okosodó...","id":"20190815_amazon_rekognition_arcfelismero_algoritmus_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e18e2-96d0-4735-b94c-f02132ccc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_amazon_rekognition_arcfelismero_algoritmus_szoftver","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:03","title":"Nagyot fejlődött az Amazon arcfelismerője, már a félelmet is érzékeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]