A felvételen látható, ahogy kinyílik a New York-i ház tölgyfakapuja, kilép rajta egy barna hajú fiatal hölgy, András herceg pedig bentről integet neki. Ráadásul mindez kevesebb, mint egy órával az után, hogy a múlt hétvégén a börtönben öngyilkosságot elkövetett Epstein egy fiatal – sőt feltehetően kiskorú – szőke hölgy társaságában elhagyja a házat.

A felvétel 2010. december 6-án készült, az után, hogy Epsteint 2008-ban már elítélték kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt. A milliárdos egy vádalku nyomán mindössze 13 hónapot töltött börtönben, de azt is könnyített feltételek között.

A videót a Daily Mail tette közzé online kiadásában, és a portál azt a kérdést tette fel: András herceg vajon hogyan nem tudhatott arról, mi zajlik a szexuális visszaélések áldozatai által csak a Horror házának nevezett, több emeletes luxusépületben. Epsteint júliusban tartóztatták le újra a szexuális visszaélések vádjával.

A szexuális visszaélésekkel korábban András herceget is megvádolták. A „szexszolgáltatásokra kényszerített” egyik hölgy, Virginia Roberts azt állította, hogy Epstein házában szexuálisan együtt volt a herceggel – emlékeztetett a lap. A brit királyi család tagja határozottan cáfolta a vádakat, és a Buckingham palota is úgy nyilatkozott, hogy András nem tett rosszat. A jelek szerint II. Erzsébet királynő – András édesanyja – is kiáll a fiáért. Legalábbis így értékelte a Daily Mail azt, hogy András anyja mellett ült a Balmoral kastélyban tartott vasárnapi istentiszteletre hajtva.