[{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen, amely az OTP Bank Liga 3. fordulójának szombati találkozóján hazai pályán 3-2-re győzött az újonc Zalaegerszeg ellen.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen, amely az OTP Bank Liga 3. fordulójának szombati találkozóján hazai pályán...","id":"20190817_Masodik_meccset_is_megnyerte_a_DVSC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625a054-fbfa-408c-87f2-1fdfc7e08000","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Masodik_meccset_is_megnyerte_a_DVSC","timestamp":"2019. augusztus. 17. 21:13","title":"Második meccsét is megnyerte a DVSC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Ashley_Cole_visszavonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb223240-4a99-4b3e-bdf9-641bf39128ba","keywords":null,"link":"/sport/20190818_Ashley_Cole_visszavonul","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:09","title":"Ashley Cole visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra lángba borult a sziget egy része. Egy szállodát kiörítettek, utakat zártak le.","shortLead":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra...","id":"20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aec05d-6caf-4197-b9cb-867c315e0c52","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:06","title":"Újra erdőtűz pusztít a Kanári-szigeteken, egy körzetet kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír - észak-ír határellenőrzés visszaállítása miatt, de a Csalagúton közlekedő vonatok, a repülők, és az áruszállítás is megbénulhat.","shortLead":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír...","id":"20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dadafb0-0a1a-4519-ae6d-dace46c73388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:15","title":"Megbénult közlekedésre és tüntetésekre számít a kormány no-deal Brexit esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad17860-01f9-4a0a-9240-f0e90e5e5793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mennyit fizethettek Cristiano Ronaldónak, hogy ezt elvállalja?","shortLead":"Mennyit fizethettek Cristiano Ronaldónak, hogy ezt elvállalja?","id":"20190818_Ronaldo_uj_reklamja_majdnem_olyan_bugyutanak_tunik_mint_Joey_a_ferfiruzzsal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad17860-01f9-4a0a-9240-f0e90e5e5793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c45afc-72eb-4e05-8b37-3182beb29061","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Ronaldo_uj_reklamja_majdnem_olyan_bugyutanak_tunik_mint_Joey_a_ferfiruzzsal","timestamp":"2019. augusztus. 18. 09:36","title":"Cristiano Ronaldo új reklámja majdnem olyan bugyutának tűnik, mint Joey a férfirúzzsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában, az Egyesült Államok északnyugati részén. ","shortLead":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában...","id":"20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1b3c9-c5f1-422b-bbf5-a000308646ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:27","title":"Összetűztek jobb- és baloldali tüntetők Portlandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","shortLead":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","id":"20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300172a4-09b5-4a3f-b7ec-e07333d2f64f","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:29","title":"A műanyagokba halt bele Mariam, a tavasszal megmentett dugong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Már a szemetes is úgy tudja, csúsztatni, hazudni, sunnyogni szükséges.\r

","id":"20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7034c19c-81ed-4cf9-9632-36dd95878dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e881a5-30bf-4cda-8ed1-4bb78bb01eca","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Gyarmathy_Eva_Mit_akar_az_egesz_orszag_igy_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:25","title":"Gyarmathy Éva: „Mit akar, az egész ország így működik!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]