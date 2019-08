Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","shortLead":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","id":"20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac4d5d3-da57-4969-8dd0-8196d6e263d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:16","title":"Zöldséget imitáló hússal reagál a műhústrendre egy amerikai gyorsétterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20431451-4920-41b0-9327-78ab54098154","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis fel is próbálta az ajándékot a tárgyalás közben.","shortLead":"Klaus Iohannis fel is próbálta az ajándékot a tárgyalás közben.","id":"20190822_A_roman_elnok_Make_Romania_Great_Again_feliratu_sapkat_kapott_Trumptol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20431451-4920-41b0-9327-78ab54098154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac3e6a8-14c7-4324-aff0-8f966a4be2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_A_roman_elnok_Make_Romania_Great_Again_feliratu_sapkat_kapott_Trumptol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:05","title":"A román elnök Make Romania Great Again feliratú sapkát kapott Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16eefcc-47e9-4f0e-a2fb-6bb68f5ed384","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mehetnek vele Alsóörsre a Harley-találkozóra. ","shortLead":"Mehetnek vele Alsóörsre a Harley-találkozóra. ","id":"20190822_Elektromos_HarleyDavidson_futobickli_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16eefcc-47e9-4f0e-a2fb-6bb68f5ed384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4ccdfd-261f-4a2e-8a9c-c1df97efa549","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Elektromos_HarleyDavidson_futobickli_gyerekeknek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:27","title":"Elektromos futóbiciklivel nyűgözi le a kicsiket a Harley-Davidson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201934_kolbasz_es_kerites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b58276-26d4-42ca-ad76-338ecf9892c0","keywords":null,"link":"/itthon/201934_kolbasz_es_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:00","title":"Jakus Ibolya: Kolbász és kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe5b0e3-e20e-47bf-87c3-e42de2b806fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben alig értették, mi célt szolgál, ma már internetes kommunikáció egyik legfontosabb eszköze a hashtag, ami 12 évvel ezelőtt használtak először.","shortLead":"Kezdetben alig értették, mi célt szolgál, ma már internetes kommunikáció egyik legfontosabb eszköze a hashtag, ami 12...","id":"20190823_hashtag_12_eves_twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe5b0e3-e20e-47bf-87c3-e42de2b806fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cdcf17-c7f2-4afe-828b-62a5eaf6803b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_hashtag_12_eves_twitter","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:03","title":"#istenéltessen - Ma 12 éves a hashtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia elnök szerint nemzetközi válsághelyzet áll fenn.","shortLead":"A francia elnök szerint nemzetközi válsághelyzet áll fenn.","id":"20190823_Macron_az_amazonasi_erdotuzrol_Eg_a_hazunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694c2b6e-9ada-4583-bb47-9c5e2c2ae919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Macron_az_amazonasi_erdotuzrol_Eg_a_hazunk","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:23","title":"Macron az amazonasi erdőtűzről: Ég a házunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cégei a Rózsadombon készítik majd az új kampányokat. ","shortLead":"Balásy Gyula cégei a Rózsadombon készítik majd az új kampányokat. ","id":"20190822_Rozsadombi_irodahazba_koltoznek_a_kormany_plakatkampanyait_keszito_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba4f5c-e479-454f-9de7-ad08e97d0bce","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Rozsadombi_irodahazba_koltoznek_a_kormany_plakatkampanyait_keszito_cegek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:28","title":"Rózsadombi irodaházba költöznek a kormány plakátkampányait készítő cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hét alatt kétszeresére nőtt azoknak az embereknek a száma, akik légzőszervi betegséget kaptak azután, hogy e-cigarettát szívtak.\r

","shortLead":"Egy hét alatt kétszeresére nőtt azoknak az embereknek a száma, akik légzőszervi betegséget kaptak azután...","id":"20190823_Eloszor_okozhatott_halalesetet_elektromos_cigaretta_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d34f46-344b-456d-98eb-3c4665fe7c36","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Eloszor_okozhatott_halalesetet_elektromos_cigaretta_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:31","title":"Először okozhatott halálesetet elektromos cigaretta az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]