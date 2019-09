Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap délutánra elérte az 5-ös erősséget a Karib-tengeren áthaladó Dorian hurrikán.","shortLead":"Vasárnap délutánra elérte az 5-ös erősséget a Karib-tengeren áthaladó Dorian hurrikán.","id":"20190901_Elerte_a_legdurvabb_erosseget_a_Dorian_hurrikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cdf3df-df51-4cce-b2e1-d60cde6a97e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Elerte_a_legdurvabb_erosseget_a_Dorian_hurrikan","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Elérte a legdurvább erősséget a Dorian hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","shortLead":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","id":"20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fe1e54-a9aa-45fd-987a-39a7658c51ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:37","title":"Egy órán át próbálták újraéleszteni L. L. Junior elütött kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil az állapota. Egyelőre nem tudni, miért támadtak rá a férfira, aki 1968-ban gyilkolta meg a Kennedy-család ismert tagját.","shortLead":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil...","id":"20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c91dd-94ba-4469-8638-c973ac2839f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:38","title":"Megkéselték a börtönben Robert Kennedy gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa rendőrsége.\r

","shortLead":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa...","id":"20190901_texas_odessa_midland_lovoldozes_amokfutas_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d928158-8078-430a-858b-af6eb9c2bb35","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_texas_odessa_midland_lovoldozes_amokfutas_halalos_aldozat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:40","title":"Emelkedett a texasi ámokfutás halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőn több helyen eléri az extrém magas szintet a pollenszennyezés. ","shortLead":"Hétfőn több helyen eléri az extrém magas szintet a pollenszennyezés. ","id":"20190902_Terkepen_hogy_hol_a_legrosszabb_most_az_allergiasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34afcc3-c54c-4831-83cf-f82a278b7c32","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Terkepen_hogy_hol_a_legrosszabb_most_az_allergiasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:55","title":"Térképen, hogy hol a legrosszabb most az allergiásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sadiq Khan szerint a helyzet kezd olyan lenni, mint a második világháború előtt.","shortLead":"Sadiq Khan szerint a helyzet kezd olyan lenni, mint a második világháború előtt.","id":"20190902_London_polgarmestere_Magyarorszagon_a_felelemre_jatszanak_ahelyett_hogy_orvosolnak_azt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaee595-7208-4fa0-a886-0b664fb1bcf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_London_polgarmestere_Magyarorszagon_a_felelemre_jatszanak_ahelyett_hogy_orvosolnak_azt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:48","title":"London polgármestere: Magyarországon a félelemre játszanak ahelyett, hogy orvosolnák azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolakezdéssel a kánikulának is vége szakad.","shortLead":"Az iskolakezdéssel a kánikulának is vége szakad.","id":"20190901_Tiz_fokkal_melegebb_van_mint_szokott_de_hamarosan_kopogtat_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a0ca52-f615-4e64-8787-311731d5d85c","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Tiz_fokkal_melegebb_van_mint_szokott_de_hamarosan_kopogtat_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:54","title":"Tíz fokkal melegebb van, mint szokott, de hamarosan kopogtat az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0e23d1-7ade-4e50-8c3b-034359cf1d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:39","title":"Ez az átka a mini Fidesz-logónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]