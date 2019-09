Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két lap arról írt, hogy a Balaton fővárosának is nevezhető helyen olyan mértékű a bűnözés, hogy már a gyerekeket sem lehet leengedni az utcára.","shortLead":"A két lap arról írt, hogy a Balaton fővárosának is nevezhető helyen olyan mértékű a bűnözés, hogy már a gyerekeket sem...","id":"20190902_A_fideszes_tobbseg_szavazta_meg_Siofokon_hogy_inditsanak_pert_a_propagandamedia_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac895855-162f-4c7f-95d9-26fc8318cee4","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_fideszes_tobbseg_szavazta_meg_Siofokon_hogy_inditsanak_pert_a_propagandamedia_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"A fideszes többség szavazta meg Siófokon, hogy indítsanak pert a propagandamédia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Bősz Anett a helyszínen járt, elmondásuk szerint a korábban ott élő agytumoros kislány és családja már elhagyta a zónát. ","shortLead":"Szél Bernadett és Bősz Anett a helyszínen járt, elmondásuk szerint a korábban ott élő agytumoros kislány és családja...","id":"20190903_Kikerult_a_roszkei_tranzitzonara_hogy_unios_penzbol_fejlesztettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb26f3d-fad2-4dd2-8bed-e877b5d74bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Kikerult_a_roszkei_tranzitzonara_hogy_unios_penzbol_fejlesztettek","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:02","title":"Kikerült a röszkei tranzitzónára, hogy uniós pénzből fejlesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3017288-89f7-49ff-8a9e-9bd754e4263f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második világháború kezdetének nyolcvanadik évfordulója alkalmából tartott lengyelországi megemlékezésekre. Most jön a visszavágás, több orosz politikus már „be is bizonyította”, a lengyelek felelősek a háborúért. Meg azt is, hogy a lengyel hadsereg semmit sem ért. Putyint azért nem hívták az ünnepségekre, mert Varsó elítéli az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es orosz bekebelezését, illetve a szakadár ukrán erők moszkvai támogatását. ","shortLead":"Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második...","id":"20190903_Lengyelorszag_felelos_a_masodik_vilaghaboruert__mondja_Moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3017288-89f7-49ff-8a9e-9bd754e4263f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44fc014-95a8-40b3-aa31-0f17de7b1cae","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Lengyelorszag_felelos_a_masodik_vilaghaboruert__mondja_Moszkva","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:07","title":"Lengyelország felelős a második világháborúért – mondja Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni azt az értéket is, mennyi az esélye annak, hogy valakit eltalál egy űrszemétdarab. Mindenesetre kutatják, hogyan okozhatna minél kevesebb kárt az űrszemét, az egyik megoldás pedig erősen hasonlít egy tábla csokira.","shortLead":"Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni...","id":"20190903_urszemet_kezelese_muholdak_nemo_pont_iranyitott_visszateres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e400e277-4820-4dff-b584-93e5a2a86f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_urszemet_kezelese_muholdak_nemo_pont_iranyitott_visszateres","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:05","title":"Egy-két tonnányi szemét zuhan vissza a Földre az űrből – naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496938e6-a032-4bfe-8ecc-f6c893888ecb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utódból már készül tisztán elektromos hajtásláncú változat.","shortLead":"Az utódból már készül tisztán elektromos hajtásláncú változat.","id":"20190903_arkedvezmennyel_bucsuzik_az_elektromos_vw_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=496938e6-a032-4bfe-8ecc-f6c893888ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2bc92-c1e7-443e-b4f9-2c14cc00684f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_arkedvezmennyel_bucsuzik_az_elektromos_vw_golf","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:21","title":"Árkedvezménnyel búcsúzik az elektromos VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a kávéfőzőket korábban gyártó cég csődbe ment, a kávéfőző további gyártásáról egy tavaly alapított cég gondoskodik, sőt a tovább fejlesztését is tervezik.","shortLead":"Bár a kávéfőzőket korábban gyártó cég csődbe ment, a kávéfőző további gyártásáról egy tavaly alapított cég gondoskodik...","id":"20190902_Szazezer_szarvasi_kavefozot_gyartanak_evente_de_akar_a_kenyerpiritora_is_raallnak_majd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc242228-5025-476b-835f-75abfcde5e62","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Szazezer_szarvasi_kavefozot_gyartanak_evente_de_akar_a_kenyerpiritora_is_raallnak_majd","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:43","title":"Így menekül meg a szarvasi kávéfőző: egy új cég évi százezret gyártana belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","shortLead":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","id":"20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a4c3c1-0c77-4438-a3e8-4bda27af94e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:55","title":"Videó: Kanyarodó sávon előzve száguldott végig a buszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5 milliárddal, ami Mészáros cégénél landolhat.","shortLead":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5...","id":"20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff45c5f7-a844-408d-9d35-8e3b6f7339bf","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:20","title":"Újabb 5 milliárdot kér Mészáros cége, hogy befejezzék a pécsi egyetemi tömböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]