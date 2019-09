Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bármelyik közgazdász megerősítheti, hogy igenis reagálunk az ösztönzőkre. A magatartáskutató pszichológusok azonban arra is rámutatnak, hogy az egyéni reakciót legalább annyira befolyásolja az ösztönzőhöz kapcsolódó kontextus, mint maga a felkínált ösztönző.","shortLead":"Bármelyik közgazdász megerősítheti, hogy igenis reagálunk az ösztönzőkre. A magatartáskutató pszichológusok azonban...","id":"20190903_Hogyan_lehet_egy_kis_valtoztatassal_1_1_tobb_mint_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ba8ca-46ea-4192-b052-fea848b46525","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190903_Hogyan_lehet_egy_kis_valtoztatassal_1_1_tobb_mint_2","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:15","title":"Hogyan lehet egy kis változtatással 1+1 több, mint 2?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","shortLead":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","id":"20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813cc957-38d0-4819-a846-80a82b126548","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:39","title":"A Fehér Ház halálbüntetést javasolna a tömegmészárlások elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új állampapír bevezetése is a használt lakások vásárlása ellen dolgozik.","shortLead":"Az új állampapír bevezetése is a használt lakások vásárlása ellen dolgozik.","id":"20190903_Sokkal_kevesebben_vennenek_hasznalat_lakast_Budapesten_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60540472-659b-4e73-887f-5409118bbe0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Sokkal_kevesebben_vennenek_hasznalat_lakast_Budapesten_mint_eddig","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:28","title":"Sokkal kevesebben vennének használt lakást Budapesten, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat, így a készülékek új képességekre tehetnek szert. Búvárkamera, vérnyomásmérő, de hangszóró is válhat belőlük.","shortLead":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat...","id":"20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e724fb8b-95dd-4f85-a245-778ec75ba570","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:03","title":"Különleges új funkciók jöhetnek a Huawei telefonjaihoz, csak rájuk kell tenni egy-egy spéci tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 1991-ben létrehozott szervezet akarja megtörni a Lungo Drom hegemóniáját a roma nemzetiségi választáson - írja a Népszava, amely úgy tudja, Farkas Flórián ismét az Országos Roma Önkormányzat elnöke lenne.

","shortLead":"Egy 1991-ben létrehozott szervezet akarja megtörni a Lungo Drom hegemóniáját a roma nemzetiségi választáson - írja...","id":"20190904_Konkurenciat_kaphat_Farkas_Florian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c7cde1-315c-4c41-b304-5743f12abaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Konkurenciat_kaphat_Farkas_Florian","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:21","title":"Konkurenciát kaphat Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74471e26-b8ac-4b15-b79b-c4ec645469a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz éve már, hogy megjelent a piacon a Nissan Juke, amely akkoriban különlegességnek számított. Nem csak a külseje, de méretei sem voltak szokványosak akkoriban. A világ azóta sokat változott, ideje volt bemutatni a második generációt. Az új Juke sokat nőtt és meg is komolyodott talán. ","shortLead":"Tíz éve már, hogy megjelent a piacon a Nissan Juke, amely akkoriban különlegességnek számított. Nem csak a külseje, de...","id":"20190903_Itt_az_uj_Nissan_Juke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74471e26-b8ac-4b15-b79b-c4ec645469a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e09d3a-5fdd-479b-8b6a-965525839101","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Itt_az_uj_Nissan_Juke","timestamp":"2019. szeptember. 04. 08:41","title":"Itt az új Nissan Juke, és már nem annyira fura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Közel kétórás meccsen kapott ki a Babos, Mladenovic páros.","shortLead":"Közel kétórás meccsen kapott ki a Babos, Mladenovic páros.","id":"20190904_US_Open_a_negyeddontoben_estek_ki_Babosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff272de2-c74d-42ca-b749-771578896025","keywords":null,"link":"/sport/20190904_US_Open_a_negyeddontoben_estek_ki_Babosek","timestamp":"2019. szeptember. 04. 05:25","title":"US Open: a negyeddöntőben estek ki Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G funkció megléte ma még azt jelenti, hogy mélyen a pénztárcába kell nyúlni egy ilyen telefonért. Jövőre azonban ez megváltozhat, olcsó Nokia márkás 5G telefon érkezhet.","shortLead":"Az 5G funkció megléte ma még azt jelenti, hogy mélyen a pénztárcába kell nyúlni egy ilyen telefonért. Jövőre azonban...","id":"20190903_hmd_global_nokia_olcsobb_5g_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed34535-c1f0-4776-82a5-8d1cc0e28436","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_hmd_global_nokia_olcsobb_5g_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:03","title":"Olcsóbb 5G-s telefont ígér a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]