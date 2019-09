Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló rendszert.","shortLead":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló...","id":"20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ecc212-6189-4ed5-b3e8-a5319ab0249b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:50","title":"A magyar püspökök bocsánatot kérnek a szexuális bűncselekmények áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af1d4e6-db5f-406f-b5db-6fac078b6c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak.","shortLead":"Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak.","id":"20190904_mesterseges_intelligencia_csalas_atveres_atutalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6af1d4e6-db5f-406f-b5db-6fac078b6c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d27dc9b-b7d6-40fe-94fa-dda6d8e977ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_mesterseges_intelligencia_csalas_atveres_atutalas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:03","title":"A főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 ezer eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az öt éve Fidesz színeiben, de idén már függetlenként induló Koczka Tibort hétfőn négy órakor vették jogerősen nyilvántartásba polgármesterjelöltként, a párt helyi elnöke pedig még aznap kiszignálta a kizárásáról szóló határozatot. Az alpolgármesternél már régebben betelt a pohár, egy interjúban most részleteket is elárult arról, hogyan zajlottak a dolgok a pártban. ","shortLead":"Az öt éve Fidesz színeiben, de idén már függetlenként induló Koczka Tibort hétfőn négy órakor vették jogerősen...","id":"20190904_koczka_tibor_polgarmester_jelolt_szombathely_fidesz_kizaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cfcf29-61ca-4c37-95ef-84695f1062e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_koczka_tibor_polgarmester_jelolt_szombathely_fidesz_kizaras","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:47","title":"Kizárták a Fideszből a fideszes jelölttel szemben induló szombathelyi alpolgármestert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","shortLead":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","id":"20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86aee905-9a45-43a9-b891-dcc1b8502bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:20","title":"Egymilliárd forintba kerül és 819 lóerős a Lamborghini első hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április óta nem nőtt akkorát a kiskereskedelmi forgalom, mint most.","shortLead":"Április óta nem nőtt akkorát a kiskereskedelmi forgalom, mint most.","id":"20190904_kereskedelem_ksh_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0e4a87-0ec7-4d0e-922d-a3e92d6cbd83","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_kereskedelem_ksh_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:24","title":"Egyre többet költenek a magyarok a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Önszabályozó Reklám Testület elérte, hogy levegyék a YouTube-ról \"Pirost\".","shortLead":"Az Önszabályozó Reklám Testület elérte, hogy levegyék a YouTube-ról \"Pirost\".","id":"20190904_Az_ORT_elmeszelte_a_CBAreklamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6be6f8d9-10cb-4c2b-9fe4-1a520b3f1c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853678ce-3fb0-404e-ae18-f89862d10c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Az_ORT_elmeszelte_a_CBAreklamot","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:41","title":"A reklámtestület is elmeszelte a CBA-reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisteherautó sofőrje beszorult a járműbe, nincs még hír az állapotáról.\r

