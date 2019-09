Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél valamivel olcsóbb A-sorozat új modelljét.","shortLead":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél...","id":"20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd92093a-e1c8-462b-857b-b36c4cd1725b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:03","title":"Hivatalos a Samsung új telefonja: tízezrekkel olcsóbb, de van benne erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","shortLead":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","id":"20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cbd0e-5382-45e0-8159-71a2daad33eb","keywords":null,"link":"/elet/20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:01","title":"Újabb sorozatokat jelentett be 2020-ra az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A házelnök szerint választani kell, az élet vagy a halál kultúrájának oldalára állunk-e. Kásler miniszter pedig arról beszélt, a magyar asszonyok akkor szülnek, ha úgy nevelik őket.","shortLead":"A házelnök szerint választani kell, az élet vagy a halál kultúrájának oldalára állunk-e. Kásler miniszter pedig arról...","id":"20190905_Kover_demografia_csaladpolitika_kasler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e386cc6-f8ba-4143-af4a-3d530d558e35","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Kover_demografia_csaladpolitika_kasler","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:34","title":"Kövér a magyar családpolitikáról: A gyermekvállalás közügy, nem magánügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem egyik helyszínén tartottak volna kerekasztal-beszélgetést, amelyen a soproni ellenzéki polgármester-jelölt is részt vett volna, két nappal az esemény előtt felmondták a szerződést. ","shortLead":"Az egyetem egyik helyszínén tartottak volna kerekasztal-beszélgetést, amelyen a soproni ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20190903_Ket_nappal_elotte_lemondta_Kesz_Zoltanek_rendezvenyet_a_Soproni_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca545d0-757a-4a98-8a8a-d33c4db457c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Ket_nappal_elotte_lemondta_Kesz_Zoltanek_rendezvenyet_a_Soproni_Egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:50","title":"Két nappal előtte mondta le Kész Zoltánék rendezvényét a Soproni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az öt éve Fidesz színeiben, de idén már függetlenként induló Koczka Tibort hétfőn négy órakor vették jogerősen nyilvántartásba polgármesterjelöltként, a párt helyi elnöke pedig még aznap kiszignálta a kizárásáról szóló határozatot. Az alpolgármesternél már régebben betelt a pohár, egy interjúban most részleteket is elárult arról, hogyan zajlottak a dolgok a pártban. ","shortLead":"Az öt éve Fidesz színeiben, de idén már függetlenként induló Koczka Tibort hétfőn négy órakor vették jogerősen...","id":"20190904_koczka_tibor_polgarmester_jelolt_szombathely_fidesz_kizaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cfcf29-61ca-4c37-95ef-84695f1062e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_koczka_tibor_polgarmester_jelolt_szombathely_fidesz_kizaras","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:47","title":"Kizárták a Fideszből a fideszes jelölttel szemben induló szombathelyi alpolgármestert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e6ed83-ae74-4cad-948a-027b404d5f5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Árulkodó jelek: immár több országban is megnyílt a Galaxy Fold weboldala, ahol lehetőség van az előregisztrációra.","shortLead":"Árulkodó jelek: immár több országban is megnyílt a Galaxy Fold weboldala, ahol lehetőség van az előregisztrációra.","id":"20190904_samsung_galaxy_fold_eloregisztracio_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e6ed83-ae74-4cad-948a-027b404d5f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a0666-da90-45ed-b55d-470612bbbab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_galaxy_fold_eloregisztracio_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:03","title":"Itt a bizonyíték: most már tényleg árulni kezdi a Samsung a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint most minden helyiség megfelelően használható.","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint most minden helyiség megfelelően használható.","id":"20190904_agyi_poloska_honvedkorhaz_benko_tibor_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883f6eb4-5a17-4ba5-a7cf-5a17aa764066","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_agyi_poloska_honvedkorhaz_benko_tibor_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:29","title":"Ágyipoloska-invázió a Honvédkórházban: a főorvos szerint túlreagálják az orvosok, a miniszter szerint irtják a rovarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan közlekedők.","shortLead":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan...","id":"20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a9aa00-ffaa-49c6-ae38-73bf68ebd026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:39","title":"Szemből próbálkozott feljutni az Árpád hídra egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]