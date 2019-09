Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033","c_author":"","category":"tudomany","description":"Tovább szigorítanak az amerikai bevándorlási hivatalnál: 5 évre visszamenőleg igazolni kell, milyen közösségi oldalakat használunk.

","shortLead":"Tovább szigorítanak az amerikai bevándorlási hivatalnál: 5 évre visszamenőleg igazolni kell, milyen közösségi oldalakat...","id":"20190908_Facebookprofilt_is_elkernek_majd_az_amerikai_bevandorloktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cccb537-60fd-40cf-beab-fce2fca4e7cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Facebookprofilt_is_elkernek_majd_az_amerikai_bevandorloktol","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:55","title":"Migráns vagy? Akkor mutasd a Facebook-profilodat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatal szakembereinek fogalma sem volt, hol fog belépni a Föld légterébe egy felénk száguldó aszteroida. Nem az első ilyen eset. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatal szakembereinek fogalma sem volt, hol fog belépni a Föld légterébe egy felénk száguldó aszteroida...","id":"20190907_Zavart_okozott_a_NASAnal_egy_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2f7c4c-3572-4c0c-b088-4172b08b3fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Zavart_okozott_a_NASAnal_egy_aszteroida","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:23","title":"Zavart okozott a NASA-nál egy aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d300b38-9fe7-4215-969c-e4efbd7eb201","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bő egy napjuk maradt a pártoknak, egyesületeknek és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az októberi önkormányzati választáson való induláshoz szükséges érvényes ajánlásokat.","shortLead":"Bő egy napjuk maradt a pártoknak, egyesületeknek és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az októberi...","id":"20190908_Hetfon_delutan_okosabbak_leszunk_az_onkormanyzati_valasztasokat_illetoen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d300b38-9fe7-4215-969c-e4efbd7eb201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd67cb2-ea8e-4278-bb24-7cbf06fd6751","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Hetfon_delutan_okosabbak_leszunk_az_onkormanyzati_valasztasokat_illetoen","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:48","title":"Hétfőn délután okosabbak leszünk az önkormányzati választásokat illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b309d2-3674-4e54-ad4f-9ad1729bb790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magnó Studio Kft. milliárdokat szakított, mégis egy lepukkant békásmegyeri panelbe van bejelentve. ","shortLead":"A Magnó Studio Kft. milliárdokat szakított, mégis egy lepukkant békásmegyeri panelbe van bejelentve. ","id":"20190907_rogan_kotcse_magno_studio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b309d2-3674-4e54-ad4f-9ad1729bb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee662a7-952e-47cd-a6c9-d4d8b6a3600e","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_rogan_kotcse_magno_studio","timestamp":"2019. szeptember. 07. 17:47","title":"Rogán elmondta, mit tud a feleségéhez köthető titokzatos békásmegyeri cégről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati hirdetések felé.","shortLead":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati...","id":"20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1742529-fad7-4bf5-a50c-07491d0914c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:03","title":"Tisztogatásba kezd a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00419f6-fc55-4c9c-8280-9060f46afbe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresek voltak a tesztek, hamarosan élesben is kipróbálja új rakétáját a hadsereg. ","shortLead":"Sikeresek voltak a tesztek, hamarosan élesben is kipróbálja új rakétáját a hadsereg. ","id":"20190907_Foldalatti_betonbunkeren_is_athatol_az_uj_torok_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f00419f6-fc55-4c9c-8280-9060f46afbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eee02a-f0bb-417a-9309-2fa546fd2529","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Foldalatti_betonbunkeren_is_athatol_az_uj_torok_raketa","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:44","title":"Földalatti betonbunkeren is áthatol az új török rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kétgyermekes szülőknél már havi 40 ezer forintot hagy a kormány – mondta el Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.","shortLead":"A kétgyermekes szülőknél már havi 40 ezer forintot hagy a kormány – mondta el Izer Norbert adóügyekért felelős...","id":"20190909_Allamtitkar_A_kormany_atlagban_310_ezret_sporolt_tavaly_a_gyerekes_csaladoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e937517-2af5-4287-857a-f091925511a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Allamtitkar_A_kormany_atlagban_310_ezret_sporolt_tavaly_a_gyerekes_csaladoknak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:22","title":"Államtitkár: A kormány átlagban 310 ezret spórolt tavaly a gyerekes családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab83955e-2a97-4c76-aac1-6a8333126608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a kötcsei piknik résztvevőit, hogy milyen volt Orbán Viktor beszéde, egyáltalán miről volt szó. ","shortLead":"Megkérdeztük a kötcsei piknik résztvevőit, hogy milyen volt Orbán Viktor beszéde, egyáltalán miről volt szó. ","id":"20190908_kotcse_video_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab83955e-2a97-4c76-aac1-6a8333126608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f998f9-92f6-42aa-b6f9-2d100c797193","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_kotcse_video_osszefoglalo","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:57","title":"Kósa nem jegyzetelt, Bencsik szerint jó volt, míg Kásler állítja: Orbán okosakat mondott - videó Kötcséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]