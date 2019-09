Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is felröppent már a hír, hogy lesz újabb kiadása az Apple olcsó iPhonejának, az iPhone SE-nek. A legújabb értesülések biztosak abban, hogy jövő tavasszal végre tényleg megérkezik ez a telefon.","shortLead":"Többször is felröppent már a hír, hogy lesz újabb kiadása az Apple olcsó iPhonejának, az iPhone SE-nek. A legújabb...","id":"20190909_apple_olcso_iphone_se_megjelenes_2020_tavaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b633f8-63c7-47b1-9dba-128ed43093eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_olcso_iphone_se_megjelenes_2020_tavaszan","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:03","title":"Tényleg sokkal olcsóbb iPhone jöhet végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Júliusban négyszer annyi fát vágtak ki, mint az előző évben, és még csak most jönnek a szokásos szeptemberi erdőtüzek.","shortLead":"Júliusban négyszer annyi fát vágtak ki, mint az előző évben, és még csak most jönnek a szokásos szeptemberi erdőtüzek.","id":"20190909_Ketszer_annyi_esoerdo_pusztult_el_Braziliaban_mint_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e0561-368c-4ed5-a8a8-595c4835414b","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Ketszer_annyi_esoerdo_pusztult_el_Braziliaban_mint_tavaly","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:18","title":"Idén eddig kétszer annyi esőerdő pusztult el Brazíliában, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám igazán a Nagy Testvér.

","shortLead":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám...","id":"20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d732fc7b-8902-4f3d-b4f0-af5577fcf017","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:50","title":"Budapest a hetedik legjobban bekamerázott város Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","shortLead":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","id":"20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2406944-bb42-427c-9202-470df9c8f775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:23","title":"Boris Johnson: Mi leszünk a felelősök, ha nem lesz Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","shortLead":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","id":"20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6717b1-444b-4ff6-a092-5fad37185dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:19","title":"Elhunyt Kara Tünde Jászai Mari-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium. A bábolnai agrárrendezvényen részt vevő ukrajnai magyar gazdálkodók szerint inkább magyarok vigyék a földet, mint más külföldiek.","shortLead":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium...","id":"20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4240a1b-1bc9-42a4-a050-0eac5217ff6d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:16","title":"Ukrajnai magyar gazdák kínálják a földjeiket magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell már sokat várni arra, hogy a Huawei leleplezze a Mate 30 és a Mate 30 Pro készülékeket, a bemutató előtt pedig egy kis mézesmadzaggal készült a cég a rajongóknak.","shortLead":"Nem kell már sokat várni arra, hogy a Huawei leleplezze a Mate 30 és a Mate 30 Pro készülékeket, a bemutató előtt pedig...","id":"20190909_huawei_mate_30_okostelefon_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410e6a37-852a-44ee-bedc-479e037505db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_huawei_mate_30_okostelefon_video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:03","title":"Két videót tett közzé a Huawei az érkező idei legerősebb telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]