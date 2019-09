Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság inkább a luxus, mint a nyerseség a menő.","shortLead":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság...","id":"20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa73f3e-fbf8-4a8d-a174-709593cf7dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:23","title":"60 évig ugyanolyan volt, most eléggé más lett a Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf2c60-74cc-469a-99ca-170fb5bb8e04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem történt nagy meglepetés, taroltak a kormánypárti médiumok.","shortLead":"Nem történt nagy meglepetés, taroltak a kormánypárti médiumok.","id":"20190910_Nivodijat_kapott_a_Mediaworks_es_a_Hir_Tv_a_Parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efdf2c60-74cc-469a-99ca-170fb5bb8e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9b7d2c-4a55-4992-b311-f72faad84596","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Nivodijat_kapott_a_Mediaworks_es_a_Hir_Tv_a_Parlamentben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:49","title":"Nívódíjat kapott a Mediaworks és a Hír Tv a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de8fe9-db7c-4a83-b109-c6c332147496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. 