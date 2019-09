Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finomított az App Store keresési-találati algoritmusán az Apple, miután az a vád érte, elfogult a saját alkalmazásaival szemben.","shortLead":"Finomított az App Store keresési-találati algoritmusán az Apple, miután az a vád érte, elfogult a saját alkalmazásaival...","id":"20190913_apple_az_app_store_algoritmusa_sajat_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68b445c-c018-4ff2-b8c0-cdf19eb0ae51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_az_app_store_algoritmusa_sajat_alkalmazasok","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:03","title":"Felér egy beismeréssel: változtatott az Apple az App Store algoritmusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","shortLead":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","id":"20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ffe2b2-7e17-4d56-94fa-c3d34de0948b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:23","title":"Gyurcsányozva válaszolt Rétvári a kérdésre, mekkora a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nincsenek forgalomban. ","shortLead":"Már nincsenek forgalomban. ","id":"20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb9191-79be-49e7-9f7d-2525646ec8bd","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:59","title":"Zsemléket és kifliket hív vissza a Lidl, mert műanyagdarabok lehetnek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","shortLead":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","id":"20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba763e3-1035-4c20-bc18-60827503c0ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:26","title":"3,5 millió autót kénytelen visszahívni a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Augusztusban civilekre cserélték a Honvédelmi Minisztérium néhány szakképzett katonatiszt vezetőjét, de most Benkő Tibor miniszter egyiküket visszahozta széles hatáskörű miniszteri biztosként.","shortLead":"Augusztusban civilekre cserélték a Honvédelmi Minisztérium néhány szakképzett katonatiszt vezetőjét, de most Benkő...","id":"20190912_honvedelmi_miniszter_benko_tibor_balogh_andras_jozsef_miniszteri_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67cfd742-482c-4ce9-bec6-df25732f4f67","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_honvedelmi_miniszter_benko_tibor_balogh_andras_jozsef_miniszteri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:30","title":"A honvédelmi miniszter visszavág?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4def81b5-4aac-4ed3-bc0a-c2e7faa5b613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez volt a fesztivál történetének legnagyobb drogfogása, többkilónyi kábítószert találtak az autójukban a rendőrök. ","shortLead":"Ez volt a fesztivál történetének legnagyobb drogfogása, többkilónyi kábítószert találtak az autójukban a rendőrök. ","id":"20190913_kabitoszer_holland_diler_sziget_fesztival_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4def81b5-4aac-4ed3-bc0a-c2e7faa5b613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7f9589-a22e-4e4f-9be2-32238b218952","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_kabitoszer_holland_diler_sziget_fesztival_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:55","title":"Három hónapig még rács mögött maradnak a Szigeten elfogott holland dílerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi polgármesterjelölt szerint a polgármester Sára Botond \"Kocsis Máté háta mögé bújva, a rendőrséggel akarja eldöntetni a józsefvárosi választást\".

","shortLead":"A VIII. kerületi polgármesterjelölt szerint a polgármester Sára Botond \"Kocsis Máté háta mögé bújva, a rendőrséggel...","id":"20190912_Piko_A_Fidesz_retteg_Van_is_mitol_felniuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4978ffe7-bded-486e-b997-b7c21653cf79","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Piko_A_Fidesz_retteg_Van_is_mitol_felniuk","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:31","title":"Pikó: \"A Fidesz retteg. Van is mitől félniük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A listát még nem vetették össze az evakuáltak és a menhelyeken lévők adatait tartalmazó nyilvántartással.

","shortLead":"A listát még nem vetették össze az evakuáltak és a menhelyeken lévők adatait tartalmazó nyilvántartással.

","id":"20190911_Dorian_hurrikan_kozel_2500_embert_tartanak_nyilvan_eltuntkent_a_Bahamakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5b425-4bb9-4160-90cd-678aa3f17930","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Dorian_hurrikan_kozel_2500_embert_tartanak_nyilvan_eltuntkent_a_Bahamakon","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:38","title":"Dorian hurrikán: közel 2500 embert tartanak nyilván eltűntként a Bahamákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]