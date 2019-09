Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örülhet, az Európai Bizottság harmóniára törekvő leendő elnöke teljesítette kérését, és a magyar biztosjelöltnek adja a bővítési feladatkört. Trócsányi László viszont még másfél hónapig kénytelen lesz eltűrni, hogy a nyugati sajtó rajta veri el a port. A happy end pedig kérdéses.","shortLead":"Orbán Viktor örülhet, az Európai Bizottság harmóniára törekvő leendő elnöke teljesítette kérését, és a magyar...","id":"20190915_Orban_rohogve_dolhet_hatra_mig_Trocsanyi_legrosszabb_napjai_ele_nez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e69ddd-d46f-4cb8-ae82-0dfa973b5942","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Orban_rohogve_dolhet_hatra_mig_Trocsanyi_legrosszabb_napjai_ele_nez","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:40","title":"Orbán röhögve dőlhet hátra, míg Trócsányi legrosszabb napjai elé néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Heves esőzésekkel és erős széllökésekkel kísért, Humberto névre keresztelt trópusi vihar csapott le helyi idő szerint szombaton a Dorian hurrikán által két hete letarolt a Bahamákra.","shortLead":"Heves esőzésekkel és erős széllökésekkel kísért, Humberto névre keresztelt trópusi vihar csapott le helyi idő szerint...","id":"20190915_Ujabb_vihar_csap_le_a_Dorian_hurrikan_altal_ket_hete_letarolt_Bahamakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662340f-2c83-4279-82b0-ef8b7d715883","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Ujabb_vihar_csap_le_a_Dorian_hurrikan_altal_ket_hete_letarolt_Bahamakra","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:18","title":"Újabb vihar csap le a Dorian hurrikán által két hete letarolt Bahamákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95a3380-5e7f-4aa7-ace6-40f5551a9cc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a tapasztalt állatvédőket is sokkolta, hogy egy láncon tartott macskát kellett menteniük Baranya megyében.","shortLead":"Még a tapasztalt állatvédőket is sokkolta, hogy egy láncon tartott macskát kellett menteniük Baranya megyében.","id":"20190916_foto_lancra_vert_macskat_mentettek_az_allatvedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d95a3380-5e7f-4aa7-ace6-40f5551a9cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d3e41-a65a-4ca5-a0e0-96fd19abc8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_foto_lancra_vert_macskat_mentettek_az_allatvedok","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:01","title":"Fotó: Láncra vert macskát mentettek az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5567a512-b84f-4a96-911b-f6c8df34a11a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190915_europai_navigacio_galileo_joker_androidos_virus_uj_iphone_11_pro_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_bitcoin_atutalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5567a512-b84f-4a96-911b-f6c8df34a11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d2dd83-3cd1-4ee0-8b4b-75ef21c43b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_europai_navigacio_galileo_joker_androidos_virus_uj_iphone_11_pro_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_bitcoin_atutalas","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:03","title":"Ez történt: sokan kattantak rá a GPS-t leváltó új, európai navigációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs egyértelmű esélyese. Így valószínű, hogy novemberben második fordulót tartanak.","shortLead":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs...","id":"20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f83475-3049-4b85-9afd-d1f491dd833e","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:38","title":"A tunéziai Berlusconi részvételével megkezdődött az elnökválasztás az arab országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","shortLead":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","id":"20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee085154-fbd3-44bf-ac7e-1393d6a05e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:19","title":"Kövér szerint az ellenzék polgárháborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","shortLead":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","id":"20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73934499-4a0b-4ac5-b219-1b0809be12d9","keywords":null,"link":"/elet/20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:52","title":"Lezuhant a trapézról egy magyar artista egy boszniai előadáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]