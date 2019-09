Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a610ec22-fd26-4d88-b8e7-5aa033b40a82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első körben 20 millió dollárt fordítanak az elektromos cigaretta veszélyeinek ismertetésére, de hamarosan jöhet a betiltása is.","shortLead":"Első körben 20 millió dollárt fordítanak az elektromos cigaretta veszélyeinek ismertetésére, de hamarosan jöhet...","id":"20190917_Kalifornia_kormanyzoja_A_fiatalok_jarvanya_az_elektromos_cigaretta_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a610ec22-fd26-4d88-b8e7-5aa033b40a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc326329-0d18-4457-9157-16468041da13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_Kalifornia_kormanyzoja_A_fiatalok_jarvanya_az_elektromos_cigaretta_hasznalata","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:05","title":"Kalifornia kormányzója: A fiatalok járványa az elektromos cigaretta használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","shortLead":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","id":"20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6761b91-18aa-4802-92c8-c79bc17fb86c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:21","title":"Életveszélyesen megkéseltek egy férfit Tápióságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétvégén dróntámadás érte a világ legnagyobb olajfinomítóját Szaúd-Arábiában. A Fox News a támadás eredményéről közölt műholdképeket.","shortLead":"A hétvégén dróntámadás érte a világ legnagyobb olajfinomítóját Szaúd-Arábiában. A Fox News a támadás eredményéről...","id":"20190916_muholdkep_szaud_arabia_olajtermeles_drontamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b7faf2-0f72-479f-9913-18426aa02088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_muholdkep_szaud_arabia_olajtermeles_drontamadas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:33","title":"Műholdképeken látszik, mekkora kárt okozott a világ legnagyobb olajfinomítóját ért dróntámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Domokos Ágnes első pillantásra a miniszterelnök lányának mása.","shortLead":"A DK-s Domokos Ágnes első pillantásra a miniszterelnök lányának mása.","id":"20190916_Egy_Orban_Rahelre_nagyon_hasonlito_jeloltet_indit_az_ellenzek_Obudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb11a8e-3766-4ede-8eb4-fec121bd4210","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Egy_Orban_Rahelre_nagyon_hasonlito_jeloltet_indit_az_ellenzek_Obudan","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:49","title":"Egy Orbán Ráhelre nagyon hasonlító jelöltet indít az ellenzék Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Felfüggesztett börtönre ítélték a tacskóit rossz körülmények közt tartó barcsi nőt, de a kutyák elhelyezését és kezelését kifizettetik vele.","shortLead":"Felfüggesztett börtönre ítélték a tacskóit rossz körülmények közt tartó barcsi nőt, de a kutyák elhelyezését és...","id":"20190917_barcs_kutyatarto_allatkinzas_tacsko_itelet_felfuggesztett_szabadsagvesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e341bb-f0ac-4e05-8fe5-d3b7cb69aad4","keywords":null,"link":"/elet/20190917_barcs_kutyatarto_allatkinzas_tacsko_itelet_felfuggesztett_szabadsagvesztes","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:28","title":"27 millió forintot fizethet a nő, aki száznál is több kutyát tartott szörnyű körülmények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8f359e-6973-4bf1-8d3a-55857dba89c5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Főzzön velünk! – argentin empanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Büntetés nincs, ha valaki kutyát eszik Ho Si Minh-városban, de az élelmiszerbiztonsági hatóság nem boldog.","shortLead":"Büntetés nincs, ha valaki kutyát eszik Ho Si Minh-városban, de az élelmiszerbiztonsági hatóság nem boldog.","id":"20190916_Ne_egyenek_kutyat_mert_elriasztjak_a_turistakat__kerik_Vietnam_legnagyobb_varosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebddb8-f799-44fb-90b4-e25d0de99387","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Ne_egyenek_kutyat_mert_elriasztjak_a_turistakat__kerik_Vietnam_legnagyobb_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:25","title":"Ne egyenek kutyát, mert elriasztják a turistákat - kérik Vietnam legnagyobb városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]