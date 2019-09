Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","shortLead":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","id":"20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5c0235-2745-4604-89e0-d07b0b078790","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:36","title":"Vádat emeltek a kosdi apa ellen, akinek a gyereke tűz áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erről nyilatkozott a volt amerikai kém, aki jelenleg Moszkvában él amerikai feleségével. Permanent Record most megjelent könyvének a címe, melyben beszámol arról, hogy miért is hagyta ott az amerikai hírszerzést és miért leplezte le annak a titkait?","shortLead":"Erről nyilatkozott a volt amerikai kém, aki jelenleg Moszkvában él amerikai feleségével. Permanent Record most...","id":"20190916_Snowden_Ha_kiesem_az_ablakon_akkor_az_nem_lesz_ongyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2bb9e-f6c8-4528-be2b-b00b8c6747dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Snowden_Ha_kiesem_az_ablakon_akkor_az_nem_lesz_ongyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:13","title":"Snowden: Ha kiesem az ablakon, akkor az nem lesz öngyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8917f62d-1d66-496d-8740-d4fad03266d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sándor Szandra 2005-ben indult női divatmárkája, a Nanushka új kollekciójával a férfiak irányába is elmozdul, és New Yorkban nyit saját üzletet.","shortLead":"Sándor Szandra 2005-ben indult női divatmárkája, a Nanushka új kollekciójával a férfiak irányába is elmozdul, és New...","id":"20190915_New_Yorki_uzlettel_es_ferfikollekcioval_terjeszkedik_Sandor_Szandra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8917f62d-1d66-496d-8740-d4fad03266d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d86f0a1-efd2-48c4-8549-511cd7c7034d","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_New_Yorki_uzlettel_es_ferfikollekcioval_terjeszkedik_Sandor_Szandra","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:54","title":"New York-i üzlettel és férfikollekcióval terjeszkedik Sándor Szandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig nem kapott rá választ. ","shortLead":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig...","id":"20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b906cb-1a02-465c-8d5a-35898bd555ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:46","title":"Hiába kérte a fogyatékos fiát egyedül gondozó nő, hogy kevesebb lakbért fizethessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dccce8-5208-46fa-88fe-ae702ff33e71","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli örömét? Sokszor fáj a feje? Könnyen lehet, hogy ideje komolyabban vennie a tartós stressz okozta tüneteket, mert a kiégés nem múlik el magától, sőt a helyzet egyre súlyosabb lehet. ","shortLead":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli...","id":"sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5dccce8-5208-46fa-88fe-ae702ff33e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b38e586-6f10-4bc1-a7bd-6fcb48c0d106","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:30","title":"Ez nem divatbetegség: figyeljen magára, és vegye észre a jeleket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és egy esküvői tortát is hozzávágtak.","shortLead":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és...","id":"20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e315a47a-5488-4d98-b3bb-3f0886a4e42c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:33","title":"Szélcsatornába vitte az Apple az iPhone 11 Prót, látványos lett a végeredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57c9d31-9250-47ac-bb15-f9d0eec77c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami azt is jelenti, hogy a 900 millió forintos, Mercedes-AMG csodaautót nem feltétlenül a hangjáért fogjuk szeretni. ","shortLead":"Ami azt is jelenti, hogy a 900 millió forintos, Mercedes-AMG csodaautót nem feltétlenül a hangjáért fogjuk szeretni. ","id":"20190916_Video_Hangban_hozza_a_mai_Forma1es_autokat_a_MercedesAMG_szuperrika_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e57c9d31-9250-47ac-bb15-f9d0eec77c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63bb4c5-9a3b-4cf2-82f9-6c299e108de7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Video_Hangban_hozza_a_mai_Forma1es_autokat_a_MercedesAMG_szuperrika_autoja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:24","title":"Videó: A hangja teljesen olyan, mint egy mai Forma–1-es kocsié a Mercedes-AMG szuperritka utcai autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]