Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékvezető részleges combizomszakadást szenvedett.","shortLead":"A magyar játékvezető részleges combizomszakadást szenvedett.","id":"20190917_kassai_viktor_jatekvezeto_serules_europa_liga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df36815-7a2a-4dfa-9732-93381049d9be","keywords":null,"link":"/sport/20190917_kassai_viktor_jatekvezeto_serules_europa_liga","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:35","title":"Kassai Viktor megsérült, a magyar-szlovák játékvezetője ugrik be helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hoppál Péteré a felelősség, hogy átültesse a gyakorlatba a mindennapos éneklés elvét. Az új alaptantervbe összművészeti ismereteket szeretnétek. A témában operaházi minikonferenciát szerveznek.","shortLead":"Hoppál Péteré a felelősség, hogy átültesse a gyakorlatba a mindennapos éneklés elvét. Az új alaptantervbe összművészeti...","id":"20190917_Osszmuveszeti_ismereteket_szeretnenek_az_uj_alaptantervbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565b8486-578a-4937-b5fa-390ae46fdc2c","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Osszmuveszeti_ismereteket_szeretnenek_az_uj_alaptantervbe","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:11","title":"A mindennapos éneklésnek már nemcsak bizottsága, hanem operatív vezetője is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4629b8d1-e037-41ea-b0ac-3cb76437b4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb Budapestig ért a szag.","shortLead":"Legutóbb Budapestig ért a szag.","id":"20190917_tragyaszag_budos_budaors_wittinghoff_tamas_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4629b8d1-e037-41ea-b0ac-3cb76437b4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d472fec6-b501-456c-920d-42c86c2e0102","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_tragyaszag_budos_budaors_wittinghoff_tamas_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:10","title":"Megint trágyabűz terjeng Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253a9c-d2e4-4164-81f9-aa2773466742","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„Ami kiszúrás, az néha szerencse vagy kedvezés.” A világhírű író életfilozófiája tapasztalaton alapult: itthon betiltott szerzőként nemzetközi szervezetek élén népszerűsítette a magyar irodalmat.","shortLead":"„Ami kiszúrás, az néha szerencse vagy kedvezés.” A világhírű író életfilozófiája tapasztalaton alapult: itthon...","id":"20190918_Napfogyatkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0253a9c-d2e4-4164-81f9-aa2773466742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed4fd5b-7081-478b-9603-5640cb847bc7","keywords":null,"link":"/360/20190918_Napfogyatkozas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:30","title":"\"Tudtam ellenszenvet érezni a fölöttem pöffeszkedő hatalommal szemben\" – Konrád György emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82dd731-822d-421f-930f-ee4d6bccadf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két román sofőr Hegyeshalom felől Budapest irányába haladt, amikor lecsapott az autópálya-rendőrség.","shortLead":"A két román sofőr Hegyeshalom felől Budapest irányába haladt, amikor lecsapott az autópálya-rendőrség.","id":"20190917_autopalya_rendor_utanfuto_treler_tulsuly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a82dd731-822d-421f-930f-ee4d6bccadf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18f3ba1-4872-4913-875d-b5e3cbfd5d66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_autopalya_rendor_utanfuto_treler_tulsuly","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:15","title":"Újabb utánfutószörnyet kapcsoltak le a rendőrök az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df14965d-d1d4-41b0-945d-81cbb5dbca9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokáig csak az ügynökség emberei láthatták ezt a felvételt, ami most már bárki számára könnyen hozzáférhető.","shortLead":"Sokáig csak az ügynökség emberei láthatták ezt a felvételt, ami most már bárki számára könnyen hozzáférhető.","id":"20190917_belso_hasznalatra_szant_ciavideo_az_autos_kovetesrol_es_megfigyelesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df14965d-d1d4-41b0-945d-81cbb5dbca9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b419ba03-fe4a-4fd4-ae99-3e4f798cc57c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_belso_hasznalatra_szant_ciavideo_az_autos_kovetesrol_es_megfigyelesrol","timestamp":"2019. szeptember. 17. 07:59","title":"Belső használatra szánt CIA-videó az autós követésről és megfigyelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leégett egy marhaszaporító telep. ","shortLead":"Leégett egy marhaszaporító telep. ","id":"20190918_Robbanas_tenyesztotelep_Ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5dabc7-7f5c-4a68-b641-f50a26f29d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Robbanas_tenyesztotelep_Ausztralia","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:54","title":"Óriási spermarobbanás volt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]