[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött az élelmiszerárak növekedése, a dohányáruk ára 12,8, a zöldségeké pedig 23,6 százalékkal nőtt. A krumpli pedig egyenesen harmadával lett drágább a 2018-as árhoz képest. Tovább gyorsult a liszt és a péksütemények árának növekedése.\r

\r

","shortLead":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött...","id":"20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d230bd-e637-490a-a32f-d55c30c36c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:18","title":"Idén harmadával kerül többe a krumpli, mint tavaly - itt vannak az inflációs adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d5452f-0d7d-4fc0-8823-b617c1d94b16","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran keverik az idetartozó fogalmakat. Kétrészes cikkünkben ezeket tesszük most helyre. Elsőként lássuk, meddig kell visszamennünk az időben, és hogyan alakult az offshore cégek történetének első két százada!","shortLead":"Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran...","id":"crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d5452f-0d7d-4fc0-8823-b617c1d94b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee9db9c-d11e-44d1-bf5b-f9fa0e7605c4","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:30","title":"Offshore regék és mondák - 1. rész: ami a törikönyvekből kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztó a téma, ezzel indokolták, hogy nem lehet majd a temetőben futni.","shortLead":"Megosztó a téma, ezzel indokolták, hogy nem lehet majd a temetőben futni.","id":"20190910_Megsem_lesz_futopalya_a_Fiumei_uti_sirkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c08b2-6adb-433c-8f56-24129c84d532","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Megsem_lesz_futopalya_a_Fiumei_uti_sirkertben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:23","title":"Mégsem lesz futópálya a Fiumei úti sírkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8184dfa-5113-4c90-9b09-900f82b65567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a vendéglőben, most \"visszatért\" kedvenc helyére.","shortLead":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a vendéglőben, most \"visszatért\" kedvenc helyére.","id":"20190911_Seress_Rezso_a_Kispipa_mellett_kapott_miniszobrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8184dfa-5113-4c90-9b09-900f82b65567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bfd59-f56f-4d51-9381-afca76dfd85e","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Seress_Rezso_a_Kispipa_mellett_kapott_miniszobrot","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:50","title":"Seress Rezső a Kispipa mellett kapott miniszobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért.","shortLead":"Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért.","id":"20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2270bb9-7418-41ba-8623-27ffb030090f","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:48","title":"Volt fideszes képviselő ügyvédi irodájához és egykori megyei Fidelitas-elnök cégéhez is jutott pénz a Miniszterelnökségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért-féle cég megvette a Veritas Consulting Kft.-t.","shortLead":"A Jászai Gellért-féle cég megvette a Veritas Consulting Kft.-t.","id":"20190910_A_4iG_vett_egy_ceget_rastartolhatnak_az_SAP_licencek_ertekesitesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398a3996-c188-4882-bb58-bb6016e38616","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_A_4iG_vett_egy_ceget_rastartolhatnak_az_SAP_licencek_ertekesitesere","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:05","title":"A 4iG vett egy céget, rástartolhatnak az SAP licencek értékesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Emmi ősszel a kormány elé viheti azt a javaslatot, hogy a főváros legnagyobb közlekedési csomópontjaiban elektromosan működtetett rácsokkal zárják le az aluljárókat, ezzel megakadályozva, hogy hajléktalanok a tilalom ellenére ott éjszakázzanak – derül ki a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztésből. A még titkos javaslatcsomag több pénzt fordítana nehéz sorsú családok elhelyezésére is, és lakásokban alakítanának ki plusz férőhelyeket olyan otthontalanoknak, akik már képesek magukról gondoskodni.","shortLead":"Az Emmi ősszel a kormány elé viheti azt a javaslatot, hogy a főváros legnagyobb közlekedési csomópontjaiban...","id":"20190910_Ujra_nekifutnak_Kaslerek_elovettek_az_aluljarok_lezarasanak_tervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b9196a-ddd7-4e06-b36c-d9ddec1b0fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Ujra_nekifutnak_Kaslerek_elovettek_az_aluljarok_lezarasanak_tervet","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:30","title":"Káslerék elővennék a budapesti aluljárók lezárásának tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több, saját érdekeivel szembemenő döntést hozhatott Ferencváros az egyik telek eladásakor, a vásárló Cordia viszont elég jól járhatott. Az ügyben a Momentum jelöltje hűtlen kezelés ügyében feljelentést tesz. Az ingatlanfejlesztő cég szerint minden rendben zajlott.\r

\r

","shortLead":"Több, saját érdekeivel szembemenő döntést hozhatott Ferencváros az egyik telek eladásakor, a vásárló Cordia viszont...","id":"20190910_ferencvaros_ingatlanfejleszto_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7e65b3-a86d-4153-97ed-e2627f55b045","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190910_ferencvaros_ingatlanfejleszto_momentum","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:37","title":"Feljelentést tesz a ferencvárosi előnytelen telekeladásért a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]