Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld forgását igazoló ingakísérlete tette közismertté.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld...","id":"20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd8cbc-2409-4892-bfe8-1f7cd2084e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:33","title":"200 éve született az ember, akit minden laposföld-hívőnek figyelmen kívül kell hagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76e41ad-80f7-49d3-b976-623d7b9fe7c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német internetes vállalkozás gyakorlatilag ugyanazt árulja, mint a világi konkurencia, csak a körítés más.","shortLead":"A német internetes vállalkozás gyakorlatilag ugyanazt árulja, mint a világi konkurencia, csak a körítés más.","id":"201938_mennyei_erzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c76e41ad-80f7-49d3-b976-623d7b9fe7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b065d6-4f1a-4bb4-a9d9-7d9080d61a8d","keywords":null,"link":"/360/201938_mennyei_erzes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:20","title":"A keresztény szexshop a keresztény értékek védelmében nem tesz pornót a kirakatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547abbac-f4fc-4104-9d14-9aecb27e77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédiában a 76 éves Fabio Buzzi mellett két brit pilóta is életét vesztette.","shortLead":"A tragédiában a 76 éves Fabio Buzzi mellett két brit pilóta is életét vesztette.","id":"20190918_Motorcsonakbaleset_Velencenel_tizszeres_vilagbajnok_is_az_aldozatok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=547abbac-f4fc-4104-9d14-9aecb27e77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4fbb47-37fc-42fc-8f6a-bb2e98d52a67","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Motorcsonakbaleset_Velencenel_tizszeres_vilagbajnok_is_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:33","title":"Védőgátnak csapódott Velencénél a sokszoros bajnok és csúcstartó motorcsónakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1ca868-3010-4bf7-9b37-1781c55cf190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azoknak kínálja új Music HD zenei streaming szolgáltatását az Amazon, akiknek nemcsak a zenei tartalom, hanem a hangminőség is fontos.","shortLead":"Azoknak kínálja új Music HD zenei streaming szolgáltatását az Amazon, akiknek nemcsak a zenei tartalom, hanem...","id":"20190918_amazon_music_hd_streaming_hd_zene_zenelejatszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e1ca868-3010-4bf7-9b37-1781c55cf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1608e85-42a1-4b8a-93b9-fe5a15324ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amazon_music_hd_streaming_hd_zene_zenelejatszas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:03","title":"Mostantól 50 millió dal streamelhető CD-minőségben az Amazontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisebbik gyermek a Debreceni Nemzetközi Iskolába jár, ahol az éves tandíj 2 millió 897 ezer 500 forint.","shortLead":"A kisebbik gyermek a Debreceni Nemzetközi Iskolába jár, ahol az éves tandíj 2 millió 897 ezer 500 forint.","id":"20190919_A_debreceni_polgarmester_szerint_maganugy_hogy_a_gyereke_meregdraga_maganiskolaba_jar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff0e071-9ee7-4df6-90db-1dff07b1c33c","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_debreceni_polgarmester_szerint_maganugy_hogy_a_gyereke_meregdraga_maganiskolaba_jar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:15","title":"A debreceni polgármester szerint magánügy, hogy a gyereke méregdrága magániskolába jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint a modern magyar államnak szüksége van még alkotmányvédelemre, nemzetbiztonsági szolgálatokra, és minden hasonló tevékenységre. Orbán Viktor miniszterelnök az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) új, XI. kerületi épületének átadási ünnepségén járt.","shortLead":"A kormányfő szerint a modern magyar államnak szüksége van még alkotmányvédelemre, nemzetbiztonsági szolgálatokra, és...","id":"20190919_Orban_A_magyar_allamnak_szuksege_van_titkosszolgalatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79794d-dbe2-4a76-95c8-2d75a82e902a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Orban_A_magyar_allamnak_szuksege_van_titkosszolgalatra","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:01","title":"Orbán: A magyar államnak szüksége van titkosszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712b5d4a-a185-4e43-b588-11ae0849056d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük azt állította, hogy a lány beleegyezésével történt minden.","shortLead":"Egyikük azt állította, hogy a lány beleegyezésével történt minden.","id":"20190917_Kozel_hatvan_ev_bortont_kaptak_az_elkabult_lanyt_megeroszakolo_borsodi_ferfiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712b5d4a-a185-4e43-b588-11ae0849056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c812b38-6be1-4e48-9dc6-454168655780","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Kozel_hatvan_ev_bortont_kaptak_az_elkabult_lanyt_megeroszakolo_borsodi_ferfiak","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:33","title":"Közel hatvan év börtönt kaptak az elkábult lányt megerőszakoló borsodi férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]