[{"available":true,"c_guid":"10c23781-9e8d-4f84-ae9f-02ec81309482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy török képzőművész magas sarkú cipőkkel borította be két isztambuli ház oldalát. Így állít emléket azoknak a nőknek, akiket 2018-ban a saját férjük gyilkolt meg.","shortLead":"Egy török képzőművész magas sarkú cipőkkel borította be két isztambuli ház oldalát. Így állít emléket azoknak a nőknek...","id":"20190923_440_par_cipot_akasztottak_egy_isztambuli_epulet_falara_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c23781-9e8d-4f84-ae9f-02ec81309482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea6dd35-5218-4929-ac79-c45aa12e2c77","keywords":null,"link":"/elet/20190923_440_par_cipot_akasztottak_egy_isztambuli_epulet_falara_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:04","title":"440 pár cipőt akasztottak az isztambuli házfalakra – ennyi nőt ölt meg a férje tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fő kérdés, hogy minek ment el Orbán Rómába - írja a Demokratikus Koalíció (DK) vezetője, és a választ is tudni véli.","shortLead":"A fő kérdés, hogy minek ment el Orbán Rómába - írja a Demokratikus Koalíció (DK) vezetője, és a választ is tudni véli.","id":"20190922_Gyurcsany_megfejtette_Orban_Viktor_romai_latogatasanak_titkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8289415-1b76-4649-9391-721086f00c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Gyurcsany_megfejtette_Orban_Viktor_romai_latogatasanak_titkat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:07","title":"Gyurcsány megfejtette Orbán Viktor római látogatásának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0f0952-36aa-415a-9d17-ebe58986d256","c_author":"","category":"itthon","description":"Végül kirúgták az öngyújtót a kezéből.","shortLead":"Végül kirúgták az öngyújtót a kezéből.","id":"20190923_Tobb_embert_is_fel_akarta_gyujtani_egy_no_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a0f0952-36aa-415a-9d17-ebe58986d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ebaf04-ce2e-4b0b-9588-1f71180586ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tobb_embert_is_fel_akarta_gyujtani_egy_no_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:43","title":"Több embert is fel akart gyújtani egy nő Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével maga alá gyűrte a külpolitikát, mert külügyminisztere nem szokott ellentmondani neki.","shortLead":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével...","id":"20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04199027-e6c6-4f80-b05b-ce44d6fa8ca7","keywords":null,"link":"/360/20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"A héják héjájának kirúgása után Trumpnak egyedül kell kitalálnia, mit kezdjen Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0891a-4db3-4b5e-855a-6058da3e8df7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb hazai Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok gyakran bukkannak fel az egyik fóliázócégnél.","shortLead":"A legújabb hazai Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok gyakran bukkannak fel az egyik fóliázócégnél.","id":"20190923_a_legdragabb_magyar_hiperautok_kozul_rengeteg_kot_ki_itt_ferrari_lamborghini_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0891a-4db3-4b5e-855a-6058da3e8df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9469d107-5bae-429d-9468-d20b8fbc2950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_a_legdragabb_magyar_hiperautok_kozul_rengeteg_kot_ki_itt_ferrari_lamborghini_porsche","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:41","title":"A legdrágább magyar hiperautók közül rengeteg köt ki itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az út közel 11 óra.","shortLead":"Az út közel 11 óra.","id":"20190922_Elindult_a_LOT_elso_BudapestSzoul_jarata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ade03a-a9dd-4f96-8fcf-645f859d3d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Elindult_a_LOT_elso_BudapestSzoul_jarata","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:30","title":"Elindult a LOT első Budapest-Szöul járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó példával járnának elől a kütyük használatában – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei, Domonkos Katalin pedagógus és Szondy Máté pszichológus. A kerekasztalon egyebek mellett szó esett a digitális „én” elismerés utáni vágyáról, a sexting helyéről a párkapcsolatokban és arról, hogy a szülők mit osszanak meg a gyerekeikről az interneten.","shortLead":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó...","id":"20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7171878c-14be-44bd-9ea4-e69e72c38c43","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"A túlvédett gyerekből áldozat, a bántalmazottból pedig bántalmazó válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő, Magát Krisztina.","shortLead":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő...","id":"20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dfaea1-95a6-4aa0-87ba-07b3e71ae759","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","timestamp":"2019. szeptember. 22. 22:52","title":"Most már egyértelmű: a Magyar Antidopping Csoport kérte a súlyemelőnő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]