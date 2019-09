Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","shortLead":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","id":"20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53f589f-79f0-4af4-a21b-213518280eb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:29","title":"A Starbucks megúszta a több tízmillió eurós adóbírságot, a Fiat nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0524fb8-2293-47b2-910b-24c7abf54f3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonfűzfőiek belengették, ha nem lesz megegyezés, akár naponta is megbénítják Veszprémet.","shortLead":"A balatonfűzfőiek belengették, ha nem lesz megegyezés, akár naponta is megbénítják Veszprémet.","id":"20190923_Megbenitottak_a_veszpremi_belvarost_a_fuzfoi_civilek_akikenek_eleguk_lett_a_buzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0524fb8-2293-47b2-910b-24c7abf54f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc78558f-1332-4e8e-b0d6-80c1a91be627","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Megbenitottak_a_veszpremi_belvarost_a_fuzfoi_civilek_akikenek_eleguk_lett_a_buzbol","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:08","title":"Megbénították a veszprémi belvárost a fűzfői civilek, akiknek elegük lett a bűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ec0a32-89cd-4098-9904-c3f818652fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Demi Moore az új, Inside Out című memoárjában ír arról, hogy 15 éves korában megerőszakolták. Most egy tévéműsorban is beszélt az esetről. ","shortLead":"Demi Moore az új, Inside Out című memoárjában ír arról, hogy 15 éves korában megerőszakolták. Most egy tévéműsorban is...","id":"20190924_Demi_Moore_memoar_konyv_nemi_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ec0a32-89cd-4098-9904-c3f818652fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318fd51e-4bbb-4d97-a0a7-79a80b8e05f5","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Demi_Moore_memoar_konyv_nemi_eroszak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:20","title":"„Milyen érzés, mikor a saját anyád ad el 500 dollárért?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","shortLead":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","id":"20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb08c25-e8fe-48bd-ab77-f744cfe714c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:08","title":"Összegyűlt a 700 millió forint Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb távoli országokból próbálnak meg visszahívásokat generálni telefonos csalók.","shortLead":"Újabb távoli országokból próbálnak meg visszahívásokat generálni telefonos csalók.","id":"20190924_213_telefonszam_235_hivas_389_afrika_macedonia_visszahivas_telefonos_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75bf952-4110-4571-bf07-131a4d43d603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_213_telefonszam_235_hivas_389_afrika_macedonia_visszahivas_telefonos_csalas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:03","title":"Vissza ne hívja, ha ezekről a telefonszámokról megcsörgetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott a kerületi családi napon. ","shortLead":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott...","id":"20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e12fe8-89e0-4af4-a6c7-248b038e4349","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:30","title":"A fánkosztó alpolgármester szerint mindent az esélyegyenlőség jegyében tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdán összeül a brit parlament, miután a legfelső bíróság egyhangú döntéssel kimondta: törvényellenes volt Boris Johnson miniszterelnök azon döntése, amellyel szeptember elején öt hétre felfüggesztette a törvényhozás munkáját. A sokadik pofon után lassan kezd bizonytalanná válni a kormányfő jövője is, az ellenzékiek jó része lemondatná a konzervatív politikust. ","shortLead":"Szerdán összeül a brit parlament, miután a legfelső bíróság egyhangú döntéssel kimondta: törvényellenes volt Boris...","id":"20190924_Pofonok_volgyeben_Boris_Johnson__torvenytelen_volt_a_parlament_felfuggesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30f59c8-063d-4043-a79e-76403b66a946","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_Pofonok_volgyeben_Boris_Johnson__torvenytelen_volt_a_parlament_felfuggesztese","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:15","title":"Boris Johnson akkora pofont kapott, hogy beleremegett az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c051e6-f5aa-4bfa-b533-9500a8ffed08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűz a tunéziai határtól nem messze fekvő El-Oued kórházában ütött ki kedd hajnalban.","shortLead":"A tűz a tunéziai határtól nem messze fekvő El-Oued kórházában ütött ki kedd hajnalban.","id":"20190924_algeria_korhaz_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c051e6-f5aa-4bfa-b533-9500a8ffed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcca06ed-625d-4dff-bf55-75e3243431d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_algeria_korhaz_tuz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:16","title":"Nyolc újszülött halt meg egy kórháztűzben Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]