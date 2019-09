Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk és interjút készítettünk vele. Az évekkel ezelőtt Szomáliából érkezett menekült lányról Könnyű Leckék címmel forgatott dokumentumfilmet Zurbó Dorottya, amit keddtől láthatnak a hvg360-on, négy részben. A rendező is mesélt a film utóéletéről.

Kafiya Mahdi 15 évesen jutott Magyarországra, miután elmenekült Szomáliából, hogy új életet kezdhessen. Egy budapesti gyermekotthonba került, sorsáról ezután Zurbó Dorottya készített dokumentumfilmet. A Könnyű Leckék című alkotás végül 35 nemzetközi filmfesztiválon szerepelt és számos díjat nyert, Kafiya pedig azóta modellként dolgozik Magyarországon.

Magyar állampolgár lett a menekült lány, akiről film is készült Megrendítő erejű dokumentumfilmben ismerkedhetünk meg egy Magyarországon élő szomáliai lány küzdelmeivel. Küzd azért, hogy itt élhessen, de ez nem olyan egyszerű, főleg úgy, hogy magánéleti vívódásai mellett a magyar állam sem igazán segíti. A menekültügyi infrastruktúra mellett kicsit beleláthatunk az oktatási és szociálpolitikai rendszerek nyomorúságába is.

Szeptember 19-én Kafiya magyar állampolgársági esküt tett a fóti önkormányzati hivatalban. Az eseményre elkísérte a film rendezője is, így páros interjút kértünk tőlük. Kiderült, hogy a szomáliai származású lány most munka mellett anglisztika szakon tanul a Pázmányon, a rendező pedig azóta is járja a világ filmfesztiváljait a Könnyű Leckékkel.