Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan nőt hívott fel, akinek elméletileg nem tudhatta a számát.","shortLead":"Olyan nőt hívott fel, akinek elméletileg nem tudhatta a számát.","id":"20190919_Titkositott_telefonszamok_is_vannak_a_Fidesz_adatbazisaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5556660-9973-4f85-86a5-6dbcb910662a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Titkositott_telefonszamok_is_vannak_a_Fidesz_adatbazisaban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:07","title":"Titkosított telefonszámot is fel tudott hívni egy Fidesznek segítő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Lehet teljes értékű e-jegy a most Budapesten tesztelt mobiljegyből, amelynek kudarcba fulladt elődjére milliárdokat dobtak ki. Mindenesetre sokat kell még költeni rá – a kivitelezésben oroszlánrészt kap a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartotó 4iG. ","shortLead":"Lehet teljes értékű e-jegy a most Budapesten tesztelt mobiljegyből, amelynek kudarcba fulladt elődjére milliárdokat...","id":"20190918_Tarlos_uj_jegyese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520bb000-d7d2-4979-bf50-d736f62260dc","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tarlos_uj_jegyese","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:20","title":"Sokmilliárdos kérdés: Mikor lesz igazi e-jegy a RIGO-ból, az FVR-ből és a NEJP-ből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7035f2f4-887f-430a-bbab-c06e37b1a3bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem értékelte a spanyol rendőrség a sofőr szellemi erőfeszítéseit.","shortLead":"Nem értékelte a spanyol rendőrség a sofőr szellemi erőfeszítéseit.","id":"20190918_Akarmennyire_magyar_nem_meno_Rubikkockazni_vezetes_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7035f2f4-887f-430a-bbab-c06e37b1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96141d16-aac1-47f8-95b9-9d8a7e5ed531","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Akarmennyire_magyar_nem_meno_Rubikkockazni_vezetes_kozben","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:48","title":"Akármennyire hízelgő nekünk, nem menő Rubik kockázni vezetés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook használni próbálja a telefonon a Bluetooth-t, de nem csak akkor, ha a Facebook-app ki van nyitva. A turpisságra az új iOS-verzióban derült fény.","shortLead":"A Facebook használni próbálja a telefonon a Bluetooth-t, de nem csak akkor, ha a Facebook-app ki van nyitva...","id":"20190918_facebook_alkalmazas_ios_13_bluetooth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e60d8f3-a963-4ac1-93c0-7b2358bbc58f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_facebook_alkalmazas_ios_13_bluetooth","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:20","title":"Furcsa jelenség: miért akarja velünk bekapcsoltatni a Facebook a Bluetooth-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold csapódhat egymásba, de nem csak ez a gond.","shortLead":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold...","id":"20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a17c80-9779-46ba-a048-8a4bc1fa9376","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:33","title":"Összeütközhet két műhold, és ha megtörténik, abból csak nagyobb baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf808ca3-7ef2-481d-807b-c8c146aa1e58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot Oroszországban. ","shortLead":"Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot...","id":"20190918_Snowden_azt_allitja_az_oroszok_megprobaltak_beszervezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf808ca3-7ef2-481d-807b-c8c146aa1e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7970bd-13af-44cf-8974-04b0c4cfcdc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Snowden_azt_allitja_az_oroszok_megprobaltak_beszervezni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:06","title":"Snowden azt állítja, az oroszok megpróbálták beszervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","shortLead":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","id":"20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c0f294-50af-4b45-9ea7-e78196906e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:58","title":"Szaúd-Arábia bizonyítékokat mutatott be arra, hogy Iránból indultak a drónok az olajfinomító ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","shortLead":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","id":"20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e031964-a815-42f5-b157-03c87cfbf3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:40","title":"Megéri felújítani a lakást eladás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]