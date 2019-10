Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc18ec5-c44d-4a70-8156-c023b3f57b2a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Első évében máris 380 millió forint bevételt tudott összehozni egy fiatal köves cég, a GTR Magyarország. Ez önmagában nem is lenne hír, ám a MÁV egyik közbeszerzését illusztris alvállalkozókkal nyerték meg: egy ideig az Orbán család fő bányacége, a Dolomit szerepelt e poszton, az eljárást a család volt érdekeltségével, a NAKK-kal fejezték be. A tendert a GTR ellen induló cég megtámadta, mondván a társaság több ponton sem felelt meg a szigorú feltételeknek.","shortLead":"Első évében máris 380 millió forint bevételt tudott összehozni egy fiatal köves cég, a GTR Magyarország. Ez önmagában...","id":"20190929_Uj_ustokos_tunt_fel_az_Orbanbanyacegek_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc18ec5-c44d-4a70-8156-c023b3f57b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386e0e0c-b4b5-4004-a4c0-3c6100068c47","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Uj_ustokos_tunt_fel_az_Orbanbanyacegek_kornyeken","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:30","title":"Új üstökös tűnt fel az Orbán-család bányacégeinek környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport szeretné a márkáit jobban elkülöníteni egymástól.","shortLead":"A Volkswagen-csoport szeretné a márkáit jobban elkülöníteni egymástól.","id":"20190930_Feljebb_pozicionaljak_a_Seatot_lejjebb_a_Skodat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a7984d-fb1c-4fea-be81-451688137923","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Feljebb_pozicionaljak_a_Seatot_lejjebb_a_Skodat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:17","title":"Feljebb pozicionálnák a Seatot, lejjebb a Skodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A más években is megszokott étel-ital osztást most épp a választás hetére időzítették.","shortLead":"A más években is megszokott étel-ital osztást most épp a választás hetére időzítették.","id":"20190930_Krumplit_es_almalevet_osztanak_a_pestszentlorinci_nyugdijasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1decf51-053b-4561-8703-943bf4b82534","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Krumplit_es_almalevet_osztanak_a_pestszentlorinci_nyugdijasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:49","title":"Krumplit és almalevet osztanak a pestszentlőrinci nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948121dd-ba8a-4eb3-a3be-fc6202f40454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A System Of A Down először ad önállóan koncertet Magyarországon 2020. június 17-éna Budapest Arénában.\r

","shortLead":"A System Of A Down először ad önállóan koncertet Magyarországon 2020. június 17-éna Budapest Arénában.\r

","id":"20190930_Budapestre_jon_a_System_Of_A_Down","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948121dd-ba8a-4eb3-a3be-fc6202f40454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b25c8fd-1782-4d00-8d9d-48a7de594a57","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Budapestre_jon_a_System_Of_A_Down","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Budapestre jön a System Of A Down","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c2d7cf-7f44-43be-b780-b549ca5a782d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely videóra vette, ahogy a plakátjait szerelik le éjszaka, állítása szerint az egyikük Láng Zsolt fideszes polgármester hivatali sofőrje volt. ","shortLead":"Őrsi Gergely videóra vette, ahogy a plakátjait szerelik le éjszaka, állítása szerint az egyikük Láng Zsolt fideszes...","id":"20190930_Az_ellenzeki_jelolt_szerint_hivatali_autoval_mentek_leszedni_a_plakatjait_a_II_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82c2d7cf-7f44-43be-b780-b549ca5a782d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f92d90e-5bfe-4686-b805-6b3db689a1ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Az_ellenzeki_jelolt_szerint_hivatali_autoval_mentek_leszedni_a_plakatjait_a_II_keruletben","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:08","title":"Az ellenzéki jelölt szerint hivatali autóval mentek leszedni a plakátjait a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A tanulásban valamiért elakadt diákoknak nyújt segítséget egy új kezdeményezés. Az Ezcool tanulásközpont nem iskola, nem magántanár, nem pszichológiai segítség, hanem mindez együtt: egyfajta ifjúsági coaching.","shortLead":"A tanulásban valamiért elakadt diákoknak nyújt segítséget egy új kezdeményezés. Az Ezcool tanulásközpont nem iskola...","id":"20190930_Biztos_hogy_segit_a_korrepetalas_ha_nem_megy_a_matek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a4c386-8fe1-498c-b127-f4c55bd85810","keywords":null,"link":"/360/20190930_Biztos_hogy_segit_a_korrepetalas_ha_nem_megy_a_matek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:00","title":"Biztos, hogy segít a korrepetálás, ha nem megy a matek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","shortLead":"Két társát kórházba kellett a szállítani.","id":"20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef58e588-6f0c-4431-9eff-d7f5b4799b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd3cc6-5844-4406-beba-3c16bde64e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Leszakado_faag_olt_meg_egy_14_eves_kislanyt_Nyitran","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:29","title":"Leszakadó faág ölt meg egy 14 éves kislányt Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi megnevezte, kikre számít a Horvátország és Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőkön.","shortLead":"Marco Rossi megnevezte, kikre számít a Horvátország és Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőkön.","id":"20190930_Regi_ismeros_a_magyar_valogatott_kereteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f199bce3-fd27-4332-8684-83e426d9f2d3","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Regi_ismeros_a_magyar_valogatott_kereteben","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:57","title":"Régi ismerős a magyar válogatott keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]