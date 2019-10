Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ellenszavazat nélkül döntött úgy a III. kerületi képviselő-testület, hogy támogatja a tervet: menjen a föld alatt egy nagyobb szakaszon a H5-ös HÉV. Ez azért még nem jelenti azt, hogy meg is fog valósulni a javaslat.","shortLead":"Ellenszavazat nélkül döntött úgy a III. kerületi képviselő-testület, hogy támogatja a tervet: menjen a föld alatt...","id":"20191003_Az_obudai_onkormanyzat_is_szeretne_hogy_vigyek_le_a_HEVet_a_fold_ala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4661589e-80c0-4ee0-b257-7e974a7607b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Az_obudai_onkormanyzat_is_szeretne_hogy_vigyek_le_a_HEVet_a_fold_ala","timestamp":"2019. október. 03. 18:32","title":"Az óbudai önkormányzat is szeretné, hogy vigyék le a HÉV-et a föld alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök olyan megoldást javasol az EU-nak, amelyben nem lesz vámellenőrzés az ír-északír határon, sem annak közelében. ","shortLead":"A brit miniszterelnök olyan megoldást javasol az EU-nak, amelyben nem lesz vámellenőrzés az ír-északír határon, sem...","id":"20191002_Johnson_Az_emberek_most_mar_kezdik_ugy_erezni_hogy_a_bolondjat_jaratjak_veluk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da77353-72e2-4917-b80a-5393d6979872","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Johnson_Az_emberek_most_mar_kezdik_ugy_erezni_hogy_a_bolondjat_jaratjak_veluk","timestamp":"2019. október. 02. 15:40","title":"Boris Johnson: „Az emberek kezdik úgy érezni, hogy a bolondját járatják velük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A regionális busztársaságok összevonása után a kormány központosítja az új autóbuszok beszerzését, de a legújabb - immár harmadik - nemzeti buszstratégia már azzal is számol, hogy a jövő év végéig a helyközi járatok piacát a magántársaságok előtt is megnyitják.","shortLead":"A regionális busztársaságok összevonása után a kormány központosítja az új autóbuszok beszerzését, de a legújabb...","id":"201940__volanosszevonas__ujabb_buszstrategia__ebuszok__se_strategia_se_koncepcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6903a1-4ee8-4ddb-93d3-6718cbe74751","keywords":null,"link":"/360/201940__volanosszevonas__ujabb_buszstrategia__ebuszok__se_strategia_se_koncepcio","timestamp":"2019. október. 04. 07:00","title":"Kormányközeli vállalkozók már alig várják a buszos szolgáltatások liberalizációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri átadást alaposan dokumentálták, minimum kilencen szállták meg a beteg szobáját.","shortLead":"A polgármesteri átadást alaposan dokumentálták, minimum kilencen szállták meg a beteg szobáját.","id":"20191002_Beteggel_egyutt_adtak_at_egy_kortermet_az_I_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2080626b-68c8-4d8d-956b-445aa7397702","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Beteggel_egyutt_adtak_at_egy_kortermet_az_I_keruletben","timestamp":"2019. október. 02. 21:02","title":"Beteggel együtt adtak át egy kórtermet az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadta el a bíróság azt a védekezést, hogy H. István részeg volt, ezért ne lehetne büntetni.","shortLead":"Nem fogadta el a bíróság azt a védekezést, hogy H. István részeg volt, ezért ne lehetne büntetni.","id":"20191002_Negy_es_fel_ev_foghazat_kapott_az_ultrafuto_Makai_Viktoriat_megtamado_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d274f-3c8f-4d0c-b194-82bd44319e04","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Negy_es_fel_ev_foghazat_kapott_az_ultrafuto_Makai_Viktoriat_megtamado_ferfi","timestamp":"2019. október. 02. 13:13","title":"Négy és fél év fogházat kapott az ultrafutó Makai Viktóriát megtámadó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8d1af9-957a-4f81-aca5-e2cbe31ac3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A résztvevők a szexuális zaklatással vádolt újbudai polgármesterjelölt mellett álltak ki.","shortLead":"A résztvevők a szexuális zaklatással vádolt újbudai polgármesterjelölt mellett álltak ki.","id":"20191002_Zugott_a_hazudtok__Tuntetest_tartottak_a_TV2_szekhazanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b8d1af9-957a-4f81-aca5-e2cbe31ac3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8023fc2f-acbf-44b2-b52a-0ae33443bf42","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Zugott_a_hazudtok__Tuntetest_tartottak_a_TV2_szekhazanal","timestamp":"2019. október. 02. 18:57","title":"Zúgott a „hazudtok” - Tüntetést tartottak a TV2 székházánál László Imre mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több dunántúli járásban a viharos szél mellett jégeső és zivatarok alakulhatnak ki.","shortLead":"Több dunántúli járásban a viharos szél mellett jégeső és zivatarok alakulhatnak ki.","id":"20191002_Kiadtak_a_masodfoku_riasztast_zivatarveszely_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4775943f-a45e-4158-b466-b778e3c358c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Kiadtak_a_masodfoku_riasztast_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. október. 02. 16:09","title":"Kiadták a másodfokú riasztást - jégeső és nagy lehűlés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra is – a HVG Állásbörzén jártunk.\r

","shortLead":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra...","id":"20191002_hvg_allasborze_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42316f95-1276-49b1-81c1-d59111a76d69","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_hvg_allasborze_2019","timestamp":"2019. október. 02. 15:20","title":"Nemcsak a nyelvtudás számít, de az is fontos, ha új állást akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]