[{"available":true,"c_guid":"5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","shortLead":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","id":"20191003_bme_isetta_berlin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5486204-5201-4a4d-98d4-7c7fbf1e1639","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_bme_isetta_berlin","timestamp":"2019. október. 03. 08:18","title":"A BMW új szpotját a magyarok is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e0c885-0235-4821-b499-b116065ab8ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autómárka legújabb modelljeit lágyhibrid technológia segíti a fogyasztás és az emisszió csökkentésében.","shortLead":"A svéd autómárka legújabb modelljeit lágyhibrid technológia segíti a fogyasztás és az emisszió csökkentésében.","id":"20191003_uj_dizelhibrid_volvok_erkeztek_hazankba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e0c885-0235-4821-b499-b116065ab8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16db85b0-d5f7-4131-8c93-bd9420a0d8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_uj_dizelhibrid_volvok_erkeztek_hazankba","timestamp":"2019. október. 03. 07:59","title":"Új dízelhibrid Volvók érkeztek hazánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6ad93-1f4b-4c91-8e20-86c6b0ddd42a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kislemez minden bevételét a Greenpeace-nek adják át a szerzők.","shortLead":"A kislemez minden bevételét a Greenpeace-nek adják át a szerzők.","id":"20191003_Kiadtak_kislemezen_Greta_Thunberg_beszedenek_death_metal_feldolgozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e6ad93-1f4b-4c91-8e20-86c6b0ddd42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e131600c-ca6d-4b06-a8dc-6924e04ace1b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Kiadtak_kislemezen_Greta_Thunberg_beszedenek_death_metal_feldolgozasat","timestamp":"2019. október. 03. 20:20","title":"Kiadták kislemezen Greta Thunberg beszédének death metal feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaf298-3229-420b-9148-6eaf38fc61c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hópelyheket azonban még nem találtak.","shortLead":"Hópelyheket azonban még nem találtak.","id":"20191003_Negy_fokot_mertek_Kekesteton_csutortok_delben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1eaf298-3229-420b-9148-6eaf38fc61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a3cb95-ab0d-4cae-95a8-f45f6425f301","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Negy_fokot_mertek_Kekesteton_csutortok_delben","timestamp":"2019. október. 03. 13:23","title":"Négy fokot mértek a Kékestetőn csütörtök délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint azt a korábbi megállapodás kell érvényben tartani, ami a Brexit formájától függetlenül kölcsönösen garantálja az állampolgárok jogosultságait, függetlenül attól, hogy az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élnek.

","shortLead":"A külügyminiszter szerint azt a korábbi megállapodás kell érvényben tartani, ami a Brexit formájától függetlenül...","id":"20191003_Szijjarto_a_magyarok_jogai_nem_serulhetnek_a_Brexit_utan_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4cc17d-61c1-41b1-a812-f29926a7577a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Szijjarto_a_magyarok_jogai_nem_serulhetnek_a_Brexit_utan_sem","timestamp":"2019. október. 03. 16:13","title":"Szijjártó: A magyarok jogai nem sérülhetnek a Brexit után sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e1788e-5d67-4096-82b5-973325c325d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon keresztül gyakorolta a szimulátorban a pilóta, hogyan lehet biztonságosan elrepülni a felhőkarcolók között egy nagyra nőtt katonai repülőgéppel.","shortLead":"Napokon keresztül gyakorolta a szimulátorban a pilóta, hogyan lehet biztonságosan elrepülni a felhőkarcolók között...","id":"20191004_ausztral_legiero_repulogep_legiparade_repulos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37e1788e-5d67-4096-82b5-973325c325d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3824ebda-0006-4cd6-8bf1-b8cbe97692a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_ausztral_legiero_repulogep_legiparade_repulos_video","timestamp":"2019. október. 04. 12:03","title":"A házak között manőverezett az ausztrál légierő hatalmas teherszállító gépe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén eddig közel ötvenszer jelezte fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete, hogy a földről lézerrel zavarták meg őket. A pilótafülkére irányított lézerfény akár tíz kilométerről is elvakíthatja a pilótákat, ami a személyzet egészsége mellett több száz utas életét is veszélyeztetheti.","shortLead":"Idén eddig közel ötvenszer jelezte fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete, hogy a földről lézerrel zavarták meg...","id":"20191004_hungarocontrol_legiforgalmi_iranyitas_lezerezes_pilotak_vakitasa_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d62d26-202b-4539-a1b8-dd4f9b655f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_hungarocontrol_legiforgalmi_iranyitas_lezerezes_pilotak_vakitasa_repules","timestamp":"2019. október. 04. 10:33","title":"Egyre többen lézereznek Budapesten, előfordult olyan, hogy a kapitány nem tudta letenni a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6c5fd9-9bb0-41a9-aec7-43640ca92181","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Salzburg egy góllal kikapott a Liverpooltól. A lipcsei magyaroknak sem volt jó napjuk.","shortLead":"A Salzburg egy góllal kikapott a Liverpooltól. A lipcsei magyaroknak sem volt jó napjuk.","id":"20191002_Szoboszlaiek_kozel_voltak_a_barvurhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6c5fd9-9bb0-41a9-aec7-43640ca92181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a8e122-d509-4350-929f-235db252fcfb","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Szoboszlaiek_kozel_voltak_a_barvurhoz","timestamp":"2019. október. 02. 23:31","title":"Szoboszlaiék közel voltak a bravúrhoz, de nyert a BL-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]