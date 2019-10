Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére.","shortLead":"A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére.","id":"20191003_Egy_ora_alatt_sem_tudtak_mentot_kuldeni_a_foldon_fekvo_beteghez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950ea002-8583-47c8-9e41-b0d47e7ceb3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Egy_ora_alatt_sem_tudtak_mentot_kuldeni_a_foldon_fekvo_beteghez","timestamp":"2019. október. 03. 11:38","title":"A mentők szerint nem kellett egy órát várni, 15 percen belül a helyszínen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, ami elejét venné a zaklatásnak.","shortLead":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, ami elejét venné a zaklatásnak.","id":"20191002_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2519facc-e7ac-43b2-b093-9ce995f4afe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas","timestamp":"2019. október. 02. 17:03","title":"Frissítsen rá az Instagramra, nagyon fontos funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ír sziget egészére és minden áruféleségre, köztük az agrárélelmiszerekre kiterjedő egységes kereskedelmi szabályozási térség kialakítását javasolta szerdán az Európai Uniónak a brit kormány.","shortLead":"Az ír sziget egészére és minden áruféleségre, köztük az agrárélelmiszerekre kiterjedő egységes kereskedelmi...","id":"20191002_A_brit_kormany_egyseges_arukereskedelmi_szabalyozasi_terseget_javasol_az_ir_szigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa247825-f347-4538-995a-1edecd6f1276","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_A_brit_kormany_egyseges_arukereskedelmi_szabalyozasi_terseget_javasol_az_ir_szigetre","timestamp":"2019. október. 02. 20:05","title":"A brit kormány egységes árukereskedelmi szabályozási térséget javasol az ír szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint a jelenlegi tudományos elméletek alapján a bolygó \"nem is létezhetne\".","shortLead":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint...","id":"20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f926188-2e7e-4b0e-85db-7d63a9b104c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","timestamp":"2019. október. 02. 19:08","title":"Azt mondják, ez a bolygó nem is létezhetne, de most rátaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","shortLead":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","id":"20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f8b43-655a-4e3f-b10e-4ff3a11b615a","keywords":null,"link":"/elet/20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Művérrel locsolták be klímatüntetők a brit Pénzügyminisztériumot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dd4f3b-c161-47c1-8fe7-39e9d407ef3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Halász Bencétől nem vették el a helyezését, de egyik lengyel ellenfelét is bronzérmesnek mondták ki.","shortLead":"Halász Bencétől nem vették el a helyezését, de egyik lengyel ellenfelét is bronzérmesnek mondták ki.","id":"20191003_halasz_bence_kalapacsvetes_bronzerem_vilagbajnoksag_ovas_wojciech_nowicki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76dd4f3b-c161-47c1-8fe7-39e9d407ef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8094e9e-526b-4c3f-a0a9-b6b2079ec16d","keywords":null,"link":"/sport/20191003_halasz_bence_kalapacsvetes_bronzerem_vilagbajnoksag_ovas_wojciech_nowicki","timestamp":"2019. október. 03. 10:12","title":"Sikeresen óvtak a vb-bronzérmes magyar kalapácsvető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa38a8-d334-4bc9-b997-ce6df5bb6a10","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201940_elvtarsak_es_bajtarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa38a8-d334-4bc9-b997-ce6df5bb6a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2f343-313c-4aa0-b823-8dcf4b671083","keywords":null,"link":"/itthon/201940_elvtarsak_es_bajtarsak","timestamp":"2019. október. 03. 14:30","title":"Kocsis Györgyi: Elvtársak és bajtársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbe413-14d2-4d2b-be6c-7268d0caf614","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában megrendezett díjátadó gálán. ","shortLead":"A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában...","id":"20191004_Focistabol_lett_az_ev_legjobb_sefje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbe413-14d2-4d2b-be6c-7268d0caf614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f2dd44-fed9-48b8-bdda-2845e2df5da4","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Focistabol_lett_az_ev_legjobb_sefje","timestamp":"2019. október. 04. 10:29","title":"Focistából lett az év legjobb séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]