[{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","shortLead":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","id":"20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54b154-10ea-412d-95e5-e13696c8e53c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","timestamp":"2019. október. 04. 14:58","title":"Plakátkampányba kezd a budai erdőkben a Nébih a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea76acc-f43b-4ab6-8a50-428c3f7e2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Növényi törmeléket\" találtak egy műanyag dobozban.","shortLead":"\"Növényi törmeléket\" találtak egy műanyag dobozban.","id":"20191004_Valaki_elhagyott_negyed_kilo_kabitoszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea76acc-f43b-4ab6-8a50-428c3f7e2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb82a7e-8610-45d7-9b1e-effd6fb614ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Valaki_elhagyott_negyed_kilo_kabitoszert","timestamp":"2019. október. 04. 07:03","title":"Valaki elhagyott negyed kiló kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négy napos tüntetéssorozatban eddig legalább 80-an vesztették életüket.","shortLead":"A négy napos tüntetéssorozatban eddig legalább 80-an vesztették életüket.","id":"20191005_Az_iraki_hatosagok_felfuggesztettek_a_kijarasi_tilalmat_Bagdadban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0092b895-9514-4207-bd89-b47b78369485","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Az_iraki_hatosagok_felfuggesztettek_a_kijarasi_tilalmat_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 05. 17:30","title":"Az iraki hatóságok felfüggesztették a kijárási tilalmat Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alkotmánybíróság szerint rendben van a földtörvény aggályosnak tartott módosítása, de már jönnek is az első jelzések azoktól, akiknek az aggálya igazolva látszik, mivel megfosztotta őket az agrárkamara a vásárlás lehetőségétől. A módosítással viszont már a bíróságokon sem lehet megváltoztatni a kamarai döntést, legfeljebb elölről lehet mindent kezdeni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint rendben van a földtörvény aggályosnak tartott módosítása, de már jönnek is az első jelzések...","id":"20191004_Videken_tenyleg_az_vehet_foldet_akire_rabolint_az_agrarkamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f758f-8e80-49ac-a9ad-e2c40e33ba2a","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Videken_tenyleg_az_vehet_foldet_akire_rabolint_az_agrarkamara","timestamp":"2019. október. 04. 17:15","title":"Vidéken tényleg az vehet földet, akire rábólint az agrárkamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali katonai beavatkozással fenyegetőzött Erdogan.","shortLead":"Azonnali katonai beavatkozással fenyegetőzött Erdogan.","id":"20191005_Torok_hadmuveletek_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed12a8d-daa8-480e-8811-a16a7312ab63","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Torok_hadmuveletek_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 05. 17:46","title":"Török hadműveletek Szíriában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes információk szerint felmerült a portfóliócsere ötlete. ","shortLead":"Egyes információk szerint felmerült a portfóliócsere ötlete. ","id":"20191004_Mas_tarcat_kaphat_Varhelyi_Oliver_mint_amit_Trocsanyinak_szantak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dafb20-435f-4a66-ad39-6524c1f7494c","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Mas_tarcat_kaphat_Varhelyi_Oliver_mint_amit_Trocsanyinak_szantak","timestamp":"2019. október. 04. 08:16","title":"Más tárcát kaphat Várhelyi Olivér, mint amit Trócsányinak szántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c71323-b906-4711-828d-82a893391927","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember vesztette életét egy Mosonmagyaróvár közelében történt baleset során.","shortLead":"Két ember vesztette életét egy Mosonmagyaróvár közelében történt baleset során.","id":"20191005_Halalos_baleset_Mosonmagyarovarnal_teljes_az_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c71323-b906-4711-828d-82a893391927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e07d5cf-c0fa-4305-b3dd-8f519c912edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Halalos_baleset_Mosonmagyarovarnal_teljes_az_utzar","timestamp":"2019. október. 05. 16:58","title":"Halálos baleset Mosonmagyaróvárnál, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291cd18-835a-432b-afdf-0b4b1bcc92a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feléhez közeledik Macron hivatali ideje, egy kövér adócsökkentéssel javítaná megtépázott népszerűségét. ","shortLead":"Feléhez közeledik Macron hivatali ideje, egy kövér adócsökkentéssel javítaná megtépázott népszerűségét. ","id":"201940_francia_adocsokkentes_lekenyerezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2291cd18-835a-432b-afdf-0b4b1bcc92a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ffd7fc-db0f-4bdd-a236-2cbea9730d5f","keywords":null,"link":"/360/201940_francia_adocsokkentes_lekenyerezes","timestamp":"2019. október. 05. 09:45","title":"10 milliárd eurós adócsökkentés jön a franciáknál, de ez még csak a kezdet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]