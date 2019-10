Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","shortLead":"A Forma–1 ötszörös világbajnoka civilben nem csak Mercedeseket szeret vezetni.","id":"20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffa9a4e-22a1-452c-ae68-e88c81c7fddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_a_nap_fotoja_hamilton_szuperdraga_ferrarijaval_pozol","timestamp":"2019. október. 07. 15:21","title":"A nap fotója: Hamilton szuperdrága hibrid Ferrarijával pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2341e54-54fc-4cf8-9fae-429127aa5d49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter kihívója helyett a vásárhelyi kórház röntgenosztályának főorvosa magyarázkodik, hogy miért utasítják el a 75 év feletti betegek, pedig a nyilvánosságra került leleten, Grezsára hivatkoznak. A főorvos azt most sem cáfolta, hogy az orvoshiány miatt döntöttek így.","shortLead":"Márki-Zay Péter kihívója helyett a vásárhelyi kórház röntgenosztályának főorvosa magyarázkodik, hogy miért utasítják el...","id":"20191007_A_vasarhelyi_korhaz_rontgen_foorvosa_En_kertem_Grezsa_Istvant_hogy_75_ev_felett_ne_kuldjek_vizsgalatra_a_beteget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2341e54-54fc-4cf8-9fae-429127aa5d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93f9249-a532-43f7-98d4-323b443562d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_A_vasarhelyi_korhaz_rontgen_foorvosa_En_kertem_Grezsa_Istvant_hogy_75_ev_felett_ne_kuldjek_vizsgalatra_a_beteget","timestamp":"2019. október. 07. 16:10","title":"A vásárhelyi kórház főorvosa: Én kértem Grezsa Istvánt, hogy 75 év felett ne küldjék vizsgálatra a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint egyetlen korábbi Dacia sem. Olcsó sportautó lett a Dusterből? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint...","id":"20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573c4da-1ac0-4604-ad5c-749081f9f648","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","timestamp":"2019. október. 05. 17:00","title":"Teszt: kipróbáltuk a legerősebb, tényleg izmos Daciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baktakéki férfi gyerekkori barátja volt a tragédiát okozó autós.","shortLead":"A baktakéki férfi gyerekkori barátja volt a tragédiát okozó autós.","id":"20191007_baktakek_halalos_baleset_gazolas_babakocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cae5e79-0158-4280-b31a-c3d360722bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_baktakek_halalos_baleset_gazolas_babakocsi","timestamp":"2019. október. 07. 06:17","title":"Megszólalt az apa, akinek babakocsis kisfiát a járdán gázolták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53b1445-c1c3-4d95-a105-599baa36f4f2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaelin, Gregg Semenza és Peter Ratcliffe kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaelin, Gregg Semenza és Peter...","id":"20191007_sejtkutatas_orvosi_nobel_dij_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53b1445-c1c3-4d95-a105-599baa36f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8a6120-4c72-4e59-8e91-f3d957672498","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_sejtkutatas_orvosi_nobel_dij_2019","timestamp":"2019. október. 07. 11:58","title":"Sejtkutatásért ítélték oda az idei orvosi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás felkiáltással megszállták a Rijksmuseum környéki utakat.","shortLead":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás...","id":"20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bf0261-bf7f-42b8-a442-60f18ebe0c54","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","timestamp":"2019. október. 07. 13:37","title":"Londonban és Amszterdamban több tucat klímatüntetőt állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"HVG","category":"360","description":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség, hogy beteljesüljön az államfő vállalása. A magyar faállományra mindenesetre ráférne a beavatkozás. ","shortLead":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség...","id":"201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1959362-501b-4f39-9c87-d81e4d147b70","keywords":null,"link":"/360/201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","timestamp":"2019. október. 06. 14:30","title":"Hajdú-Bihar megyényi erdőt telepítene Áder, most még messze vagyunk ettől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások hajrájában kipattant egy lehallgatási botrány egy olyan kampányban, amilyet még nem nagyon láttunk Magyarországon. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az önkormányzati választások hajrájában kipattant egy lehallgatási botrány egy olyan kampányban, amilyet még nem nagyon...","id":"20191006_Fulke_A_Fidesz_mindent_le_akar_tarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71a0333-c298-4111-832b-853d45c04603","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Fulke_A_Fidesz_mindent_le_akar_tarolni","timestamp":"2019. október. 06. 11:00","title":"Fülke: A Fidesz mindent le akar tarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]