[{"available":true,"c_guid":"49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat nappal az önkormányzati választás előtt mind a négy jelöltjük visszalépett az egyéni választókerületi jelöltségtől.","shortLead":"Hat nappal az önkormányzati választás előtt mind a négy jelöltjük visszalépett az egyéni választókerületi jelöltségtől.","id":"20191008_gyor_jobbik_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas_visszalepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9a1a8d-8ab3-47ae-bdb6-2db487a8e8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_gyor_jobbik_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas_visszalepes","timestamp":"2019. október. 08. 09:10","title":"Kiszáll a Jobbik a győri ellenzéki összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós kompakt, amelyekből most ügyes trükkökkel próbálnak crossoveres divatverziókat kreálni. Ilyen a Ford Focus Active is. ","shortLead":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós...","id":"20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928a6abb-de60-4154-8cf8-35fec878b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"Kicsikét durvább: teszten a Ford Focus Active","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","shortLead":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","id":"20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2c35a-a376-407a-a671-e2111433dadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","timestamp":"2019. október. 07. 05:45","title":"Magyar Hang: Uniós támogatást nyert el a Borkaival látható lányok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyírlugoson jócskán megdőlt a napi hidegrekord, amit eddig Zabar tartott.","shortLead":"Nyírlugoson jócskán megdőlt a napi hidegrekord, amit eddig Zabar tartott.","id":"20191008_Olyan_hideg_volt_az_ejjel_hogy_megdolt_a_17_eves_hidegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a61454-eff4-4fda-82f7-690aa770832e","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Olyan_hideg_volt_az_ejjel_hogy_megdolt_a_17_eves_hidegrekord","timestamp":"2019. október. 08. 10:32","title":"Olyan hideg volt az éjjel, hogy megdőlt a 17 éves hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A médiaszabadság helyzetéről szóló kurzust másokkal együtt tartja majd Jávor.","shortLead":"A médiaszabadság helyzetéről szóló kurzust másokkal együtt tartja majd Jávor.","id":"20191007_ceu_javor_benedek_mediaszabadsag_helyzete_kurzus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859d7a32-f5a9-4887-bd0a-ab85bd77da13","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_ceu_javor_benedek_mediaszabadsag_helyzete_kurzus","timestamp":"2019. október. 07. 20:53","title":"A CEU-n tart majd kurzust Jávor Benedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila a köztévé egyik műsorában jelentette be, hogy még vizsgálódnak a józsefvárosi adatkezelési ügyben, amelyben a rendőrség már megszüntette a nyomozást.","shortLead":"Péterfalvi Attila a köztévé egyik műsorában jelentette be, hogy még vizsgálódnak a józsefvárosi adatkezelési ügyben...","id":"20191007_Az_adatvedelmi_hatosag_tovabbra_is_vizsgalja_Piko_Andrasek_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b11d1f-8870-47dc-b6ba-dccee0614d30","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Az_adatvedelmi_hatosag_tovabbra_is_vizsgalja_Piko_Andrasek_ugyet","timestamp":"2019. október. 07. 11:46","title":"Az adatvédelmi hatóság továbbra is vizsgálja Pikó Andrásék ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f26793-6904-4054-a23c-eeff1d40a722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Courteney Cox, Jennifer Aniston és Matt LeBlanc bandázott kicsit.","shortLead":"Courteney Cox, Jennifer Aniston és Matt LeBlanc bandázott kicsit.","id":"20191007_A_Jobaratok_fele_osszeallt_egy_szelfire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7f26793-6904-4054-a23c-eeff1d40a722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0dd439-aa74-48f7-a9a3-b110803d4e9d","keywords":null,"link":"/elet/20191007_A_Jobaratok_fele_osszeallt_egy_szelfire","timestamp":"2019. október. 07. 11:01","title":"A Jóbarátok fele összeállt egy szelfire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b92652-628b-4688-ac7c-f67ebb574ea7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új pénzügyi alap létrehozását fogja javasolni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci megjelenésének elősegítésére az új összetételű Európai Bizottságban az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységekért felelős portfólió élére jelölt Valdis Dombrovskis, aki erről keddi brüsszeli meghallgatásán beszélt.","shortLead":"Új pénzügyi alap létrehozását fogja javasolni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci megjelenésének elősegítésére...","id":"20191008_Penzzel_tomne_a_kkvkat_az_uj_unios_biztosjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b92652-628b-4688-ac7c-f67ebb574ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcceb8e-a386-41fd-9487-02318f2b23c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Penzzel_tomne_a_kkvkat_az_uj_unios_biztosjelolt","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Pénzzel tömné a kkv-kat az új uniós biztosjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]