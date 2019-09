Mi már láttuk Ang Lee (Pi élete, Túl a barátságon) sci-fi akciófilmjét, a Gemini Mant, és elárulhatjuk, hogy azt nem a vérszegény története, silány forgatókönyve fogja eladni. Hanem az, hogy

egy filmtechnológiai bravúr lett.

A látvány, azaz a tökéletességhez közelítő vizuális effektezés és képminőség, a másodpercenkénti 120 képkocka, a sok mutatós verekedés meg üldözéses jelenet teljesen háttérbe szorította magát a tartalmat. Ang Lee számára láthatóan sokkal fontosabb volt, hogy alkotása megugorjon egy filmtörténeti jelentőségű akadályt, és a technika, amivel ezt tette, nem hagyott teret a történetnek, amely így elég hézagos lett, félbehagyott szálakkal.

Az viszont tény, hogy ha valamiért, akkor a Will Smith által alakított mesterlövész (Henry Brogan) nyomába eredő virtuális klón, Junior miatt nagyon is megéri beülni a moziba.

Soha nem volt még ugyanis példa arra a filmtörténelemben, hogy egy teljesen élőszereplős filmben egy totálisan élethű CGI-figura főszerepet, dialógusokat kapjon, és hiteles érzelmek kifejezésére legyen képes.

A Gemini Manben Will Smith digitálisan előállított, 30 évvel fiatalabb énje (Junior) viszont éppen úgy gesztikulál, úgy sír és mosolyog, úgy beszél, ahogy Smith az 1990-es évek ismert sorozatában, a Kaliforniába jöttemben. És nem, itt nem digitális fiatalításról van szó, véletlenül sem arról, hogy Will Smith előbb eljátszotta Juniort, majd effektezéssel átrendezték a vonásait, kapott egy kis upliftinget, keskenyebbre, csontosabbra szabták az arcát. A Gemini Man VFX-stábja, azaz a vizuális effektekért felelő alkotók bizony tetőtől-talpig számítógépen kreálták meg a régi-új Smith-t.

Nem a visszafiatalítás a legszebb ebben a technológiában, hanem ami igazán nagyszerű, hogy ez az első 100 százalékban digitális ember

– mondta Will Smith a sajtótájékoztatón, és szavait úgy kell értenünk, hogy a Gemini Manben létrehozott fiatalkori önmaga a legelső digitális színész a világon.

Jerry Bruckheimer, Will Smith és Ang Lee Budapesten. © Fazekas István

Ang Lee rendezése tehát filmes pionír lett, ezután egészen biztosan nem lesz olyan a filmezés, mint amilyen eddig volt. A klón megteremtése megnyitotta Hollywood előtt a jövőt – vagy a múltat, ha úgy tetszik: elvileg már nincs akadálya annak, hogy hamarosan az új Marilyn Monroe-, Fred Astaire-, vagy Heath Ledger-filmekre álljunk sorba a mozipénztárnál.

Most van egy 23 éves digitális verziója saját magamnak, akivel csinálhatok filmeket, de a lehetőségek tárháza végtelen. Ha a technológiát tovább fogják fejleszteni, amiben biztosak vagyunk, akkor megvan a lehetősége például egy Will Smith-Marlon Brando mozifilmnek

– poénkodott a színész.

Arra, hogy vásznon jól mutasson Smith teljes digitális másolata, nagyjából húsz évet kellett várnia a forgatókönyvíró Darren Lemkének és a producer Jerry Bruckheimernek, mert a megfelelő technológia hiányában egyszerűen nem lehetett megvalósítani egészen mostanáig a filmet. Bruckheimer (Armageddon, Karib-tenger kalózai, Top Gun) fel is idézte, hogy Jack Nicholsonnal például csináltak tesztfelvételeket, de a junior Nicholson „szörnyű és hamis lett”. A 2000-es évek elején a Disney kísérletezett a CGI eme határvidékén, de próbálkozások rendre elbuktak: az elmúlt bő húsz évben Harrison Fordot, Jon Voightot, Mel Gibsont, sőt Clint Eastwoodot is akarták már virtuálisan klónozni, de végül egyikőjük sem szerepelhetett saját maga digitális kiadásával egy filmben.

Will CGI Smith és az idősebb Will Smith a Gemini Manben. © IMDb / Gemini Man

A Gemini Manben végül a munka oroszlánrészét egy Bill Westenhofer nevű zseniális szakember vitte el – ő egy igazi VFX-mester Los Angelesben, többek között a Stuart Little, kisegér, a Babe és a Narnia krónikái is az ő nevéhez fűződnek. A Pi életén dolgozott együtt Ang Lee-vel, és maga mondta egy interjúban, hogy egy digitális színész megalkotása olyan dolog, amiről 26 éve, amióta ő elkezdte a szakmát, csak beszélnek a vizuális effektezők; ez a VFX-esek Szent Grálja.

Megtalálni azt, amitől ember az ember

A virtuális klón megalkotása olyan kemény dió, hogy Ang Lee például azt nyilatkozta egyszer, hogy a filmes költségvetést tekintve „Junior kétszer olyan drága volt, mint Will Smith”. Kérdésünkre azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy a legnehezebb volt rájönnie arra, hogy miként lehet egy számítógépes figurában reprodukálni az eredeti színész karizmáját.

© Reviczky Zsolt

„A legynagyobb kihívás volt rájönni a titokra, hogy miért kapott ez az ember 30 éve nagy pénzeket” – utalt nevetve a rendező Will Smith fiatalkori kasszasikereire, hiszen ezek alapján kreálták meg a CGI-változatot. – Will Smith varázsát néha 100 százalékosan sikerült visszaadni, máskor viszont nagy volt a távolság a (megteremtett) fiatal Will és a között, ahogy én emlékszem rá.”

Csak semmi smink!

A CGI-főszereplő mellett a másik technológiai világszám, amit Ang Lee bemutat a Gemini Manben, az a másodpercenkénti 120 képkocka (120 fps). A hagyományos ipari sztenderd ugyanis az, hogy a mozikban másodpercenként 24 képkocka pörög le egymásután, ami bőven elég arra, hogy a mozgást a vásznon folyamatosnak érzékelje az agyunk.

Ezzel az aránnyal volt elégedetlen Peter Jackson, amikor megcsinálta a Hobbitot, így 48 fps-re vitte fel a képkockaszámot, ami viszont vegyes fogadtatást kapott, sok mozinézőt zavart az új minőség. Jackson filmjéhez képest azonban Ang Lee még vakmerőbbet álmodott, és feltolta az fps-t 120-ra. Így a Gemini Man látványa elképesztően szokatlanul hat a moziban, a tévéfilmek és a videojátékok fluid megjelenítésére emlékeztet, olyan, mintha a képek folynának egymásba – de persze, ezt nehéz pontosan megmagyarázni, az agyunk csak azt érzékeli, hogy kicsit máshogy mozog a kép. Ang Lee úgy fogalmazta meg, hogy a 120 fps-nek köszönhetően egyszerűen mi, nézők elmerülünk a jelenetkben.

Mindezzel együtt pengeélesek is a képek, a Gemini Man pedig zavarba ejtően hiperrealisztikusnak hat, amit nem biztos, hogy mindenki kedvelni fog. Ez ráadásul a színészeknek is kihívást jelentett, Will Smith-szel például rögtön az első találkozásuk elején közölte a rendező, hogy nem lesz kisminkelve a forgatáson, mert a „kamera mindent lát”.

„Mondta, hogy a kamera minden apró kis pórusomat rögzíteni fogja. Ez tényleg egy új filmes nyelv, amivel még sosem dolgoztam. Színészi szempontból nehéz, mert nagyon más (mint amit eddig megszoktunk), de csodálatos is, mert lemeztelenít. Ang gyakran jött oda hozzám, és érintette meg a gyomrom, mondta, hogy innen játsszak, ne csak az arcommal. Tényleg bele kell helyezkedned egy természetes, őszinte térbe” – fogalmazott Smith.

© Fazekas István

Párizsnak szánták Budapest lett belőle

A filmet három héten át forgatták tavaly a magyar fővárosban, és bizonyos stúdiómunkák is itt zajlottak. Jerry Bruckheimer elárulta, hogy a forgatókönyvben eredetileg párizsi helyszínek szerepeltek, és bár az olcsóság miatt Budapestre jöttek forgatni, úgy tervezték, hogy franciának „rendezik be” a magyar fővárost. Végül teljesen elvarázsolták őket a város hídjai, kastélyai, múzeumjai, történelmi épületei, ezért meghagyták Budapestet Budapestnek.

Így aztán Gemini Man filmidejének nagyjából a felében olyan hátterek adják a látványt, mint a dunai panoráma, a Vajdahunyad vára és annak kerengője vagy a Kiscelli Múzeum más filmekben is gyakran elővett templomtere. Még az új fonódó villamos is bekacsint egy pillanatra.

Smith-t láthatóan őszintén rabul ejtette a város, „sokszínűsége és textúrája”: azt mondta, hogy a Gemini Man forgatása óta háromszor járt már itt. Igaz, magyarul eddig egy szót sem sikerült megtanulnia.

© Reviczky Zsolt

A fiatal Will Smith szabadabb volt

Azt is lehetett érezni a mindössze húsz perces sajtótájékoztató alatt, hogy Will Smith pont olyan laza és közvetlen ember, mint amilyet általában a filmjeiben is alakít. Az esemény végén – bár nem nevezte nevén – de még a kapuzárási pánikra is kitért egy pillanatig. Mivel az 51. születésnapját éppen budapesti tartózkodása alatt ünneplő színész fizikai képességeit a Gemini Manben igencsak igénybe veszik, adódott a kérdés, hogy az utóbbi években szándékosan választ-e magának ilyen erőt próbáló szerepeket.

Erre ő azt válaszolta, hogy valószínűleg az utolsó akciófilmjeit csinálja (jön a Bad Boys 4 is), „mielőtt a térdei úgy döntenek, hogy nem működnek tovább”.

A filmbeli fiatal énjére is utalva elmondta, hogy számára az a legnagyobb különbség jelenkori és fiatalkori önmaga között, hogy az utóbbi naiv volt abban az értelemben, ahogy az erejét használta.

Ez egyértelműen olyan erő, amely a nem tudásból fakad. Mikor 23 voltam, akkor fogalmam sem volt, hogy mit akarok csinálni. Ez a naivitás egyfajta csodálatos nemtörődömséget eredményezett.

Ezen a ponton indokolta meg tavalyi helikopteres ugrását is, amelyre a a közösségi oldalain keresztül invitálta a rajongókat:

"Tulajdonképpen az utóbbi pár évben próbáltam felidézni valamit ebből a szabadságból, a fiatalabb énem vadságából. Tavaly bungee jumpingoltam egy helikopterből a Grand Canyon felett, talán azzal kicsit messzire is mentem” - vallotta be.

Az eseményt végül egy ajándék átadása zárta: Smith egy 1872 darab Rubik-kockaelemből álló mozaikot kapott, amely a Gemini Man plakátját ábrázolta.

A film hivatalos magyarországi premierje október 10-én lesz.