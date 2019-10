Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása folyik, a kormánymédián kívül alig hallani arról, és ott is csak ritkán, hogy vannak, akik visszatérnek. Pedig többségüknek megfordult a fejében a hazaköltözés. Kudarc ez, vagy inkább hazahozzuk a tudást? Az álmok feladása vagy újratervezés?","shortLead":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása...","id":"20191001_Haza_lehet_jonni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed08ce-cd34-4e89-a9c6-e0d855363dd9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Haza_lehet_jonni","timestamp":"2019. október. 08. 10:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Haza lehet jönni a külföldi tanulás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","shortLead":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","id":"20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f52239-7e88-4f28-9715-930a9abe6015","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 09:58","title":"Elítéli a Jobbik, hogy a győri szervezete kiugrott az ellenzéki összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be7ce37-c231-444b-ad54-432a12fee0c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálják, mi történhetett.","shortLead":"Vizsgálják, mi történhetett.","id":"20191008_Bennegett_egy_keteves_kisfiu_egy_kunagotai_lakohazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6be7ce37-c231-444b-ad54-432a12fee0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954e739a-b25b-4484-b004-4fb0e4672944","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Bennegett_egy_keteves_kisfiu_egy_kunagotai_lakohazban","timestamp":"2019. október. 08. 16:33","title":"Bennégett egy kétéves kisfiú egy kunágotai lakóházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9b6c1c-c41a-4baf-8b3d-5821e1fb9e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási csalás miatt tesz feljelentést az ellenzék. ","shortLead":"Választási csalás miatt tesz feljelentést az ellenzék. ","id":"20191007_hangfelvetel_miskolc_jelolt_penz_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9b6c1c-c41a-4baf-8b3d-5821e1fb9e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fea2492-bb5f-4ff0-b985-709aa3eade5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_hangfelvetel_miskolc_jelolt_penz_fidesz","timestamp":"2019. október. 07. 20:10","title":"Hangfelvételen beszél egy miskolci jelölt arról, hogy csak a pénzért indult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A saját fizetését is megemeltette. ","shortLead":"A saját fizetését is megemeltette. ","id":"20191007_vlagyimir_putyin_allami_vezeto_oroszorszag_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26eb8bf-5ac7-4b23-ac9b-b08e7ed7f998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_vlagyimir_putyin_allami_vezeto_oroszorszag_fizetes","timestamp":"2019. október. 07. 19:15","title":"Putyin szólt, hogy több fizetés kellene az orosz állami vezetőknek – így is lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5-tel kapcsolatos első hírek óta kíváncsiak a játékosok, mikor vásárolhatják meg a Sony újgenerációs konzolját. A japánok most végre ezt is megosztották, az időpont 2020 vége.","shortLead":"A PlayStation 5-tel kapcsolatos első hírek óta kíváncsiak a játékosok, mikor vásárolhatják meg a Sony újgenerációs...","id":"20191008_sony_playstation_5_megjelenes_2020_karacsony_dualshock_kontroller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ba7ade-d350-483c-b935-e00149d5493f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_sony_playstation_5_megjelenes_2020_karacsony_dualshock_kontroller","timestamp":"2019. október. 08. 15:03","title":"Bemondta a Sony, mikor jön a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sok mindent megkövetel a fejlesztőktől, hogy alkalmazásaik helyet kaphassanak az App Store-ban, többen emiatt bele sem vágnak a munkába. Egy Riley Testut nevű programozó is majdnem így járt, de aztán rájött, hogyan tudná kicselezni a rendszert.","shortLead":"Az Apple sok mindent megkövetel a fejlesztőktől, hogy alkalmazásaik helyet kaphassanak az App Store-ban, többen emiatt...","id":"20191007_apple_app_store_alkalmazasbolt_altstore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d8c2db-a196-48d9-9045-6faa46b79d8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_app_store_alkalmazasbolt_altstore","timestamp":"2019. október. 07. 18:22","title":"Egy fiatal programozó kicselezte az Apple-t, saját alkalmazásboltot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ea1f8e-3126-49d0-8e8f-1e5f3effa487","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan moziba kerül Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje, a Szép csendben, ami egy 14 éves lány és egy 60 éves karmester viszonyáról szól. A filmet gyerekjogi szakértők ajánlják.","shortLead":"Hamarosan moziba kerül Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje, a Szép csendben, ami egy 14 éves lány és egy 60 éves karmester...","id":"20191008_A_szexualis_eroszak_sokszor_erzelmi_hataratlepessel_kezdodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ea1f8e-3126-49d0-8e8f-1e5f3effa487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826b1e1d-f8fb-42ed-ae32-93c268684d07","keywords":null,"link":"/elet/20191008_A_szexualis_eroszak_sokszor_erzelmi_hataratlepessel_kezdodik","timestamp":"2019. október. 08. 10:22","title":"„A szexuális erőszak sokszor érzelmi határátlépéssel kezdődik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]