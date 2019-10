Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb tíz közé csak egy vidéki gimnázium fért, a teljes, százas listán viszont csak az iskolák harmada fővárosi.","shortLead":"A legjobb tíz közé csak egy vidéki gimnázium fért, a teljes, százas listán viszont csak az iskolák harmada fővárosi.","id":"20191008_hvg_kozepiskolai_rangsor_2020_fazekas_radnoti_eduline","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d168c202-3d94-454c-9fb6-8fc4aba45b50","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_hvg_kozepiskolai_rangsor_2020_fazekas_radnoti_eduline","timestamp":"2019. október. 08. 12:04","title":"Itt a HVG 2020-as középiskolai rangsora, újra a Fazekas vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6970a69-f579-43f7-860c-6037cb2d92de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Pallas Athéné Alapítványok az idei év harmadik negyedévében 770 millió forinttal gyarapították vagyonukat, az összvagyon 274,3 milliárd forintot tesz ki, az alapítványok több mint 9,1 milliárd forint értékben közel 1500 oktatási, tudományos pályázatot támogattak – közölte a Pallas Athéné Alapítványok kedden az MTI-vel.","shortLead":"A Pallas Athéné Alapítványok az idei év harmadik negyedévében 770 millió forinttal gyarapították vagyonukat...","id":"20191008_Vallottak_a_jegybanki_alapitvanyok_ez_lett_a_266_milliard_forint_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6970a69-f579-43f7-860c-6037cb2d92de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0674d418-39cc-4d8f-8727-4254e1835cfd","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Vallottak_a_jegybanki_alapitvanyok_ez_lett_a_266_milliard_forint_sorsa","timestamp":"2019. október. 08. 15:15","title":"Vallottak a jegybanki alapítványok: ez lett a 266 milliárd forint sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült hangfelvétel – állítja a Nézőpont Intézet kutatása, amelyet a Magyar Nemzet megbízásából készített. ","shortLead":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült...","id":"20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fb1e21-8a1f-4b18-b9dd-638b53806bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","timestamp":"2019. október. 07. 12:42","title":"Nézőpont: Tarlós vezet, de a célegyenesben éles küzdelem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","shortLead":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","id":"20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f849ab0-2dfe-4727-92c5-a7ff4783d88b","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. október. 07. 09:26","title":"A nagyvárosi fideszesek közel fele hajlandó lenne ellenzéki polgármesterre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","shortLead":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","id":"201940_kulonleges_fogasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e49635-0772-4a06-8f17-c7891db71a3e","keywords":null,"link":"/360/201940_kulonleges_fogasok","timestamp":"2019. október. 08. 16:05","title":"Mérnöki pontossággal veszik rá költekezésre az éttermek vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2341e54-54fc-4cf8-9fae-429127aa5d49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter kihívója helyett a vásárhelyi kórház röntgenosztályának főorvosa magyarázkodik, hogy miért utasítják el a 75 év feletti betegeket, pedig a nyilvánosságra került leleten, Grezsára hivatkoznak. A főorvos azt most sem cáfolta, hogy az orvoshiány miatt döntöttek így.","shortLead":"Márki-Zay Péter kihívója helyett a vásárhelyi kórház röntgenosztályának főorvosa magyarázkodik, hogy miért utasítják el...","id":"20191007_A_vasarhelyi_korhaz_rontgen_foorvosa_En_kertem_Grezsa_Istvant_hogy_75_ev_felett_ne_kuldjek_vizsgalatra_a_beteget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2341e54-54fc-4cf8-9fae-429127aa5d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93f9249-a532-43f7-98d4-323b443562d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_A_vasarhelyi_korhaz_rontgen_foorvosa_En_kertem_Grezsa_Istvant_hogy_75_ev_felett_ne_kuldjek_vizsgalatra_a_beteget","timestamp":"2019. október. 07. 16:10","title":"A vásárhelyi kórház főorvosa: Én kértem Grezsa Istvánt, hogy 75 év felett ne küldjék vizsgálatra a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka leváltásának. Négyen maradtak versenyben.","shortLead":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka...","id":"20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ef22cc-efe4-4203-ba23-4a1d09b4fa96","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","timestamp":"2019. október. 08. 17:56","title":"Eggyel kevesebb kihívója van Botka Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vezetett túrákat indítanak az atomreaktor irányítóközpontjába.","shortLead":"Vezetett túrákat indítanak az atomreaktor irányítóközpontjába.","id":"20191007_Csernobilhoz_ennel_kozelebb_mar_aligha_juthatnanak_a_turistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae432c-2538-45dd-ae06-f56d2c5cc5a9","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Csernobilhoz_ennel_kozelebb_mar_aligha_juthatnanak_a_turistak","timestamp":"2019. október. 07. 09:33","title":"Csernobilhoz ennél közelebb már aligha juthatnának a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]