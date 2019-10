Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbe1da51-fdfe-41b4-ab1c-ca6dad0115b3","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Gelatinról sok történet kering. Egyet – a név eredetéről és a csoport tagjairól – Liam Gillick mesélt el a Flash Artban (magyar kiadás: 2013/5). Egy másik a Kunsthalle jelenlegi, Gelatin & Liam Gillick: Stinking Dawn (Bűzlő hajnal) című kiállításán bontakozik ki, mely július 4-én nyílt, de már néhány nappal előtte is látogatható volt: július 13-ig filmet forgattak Gillick forgatókönyve alapján, a művészcsoport négy tagjának főszereplésével.","shortLead":"Gelatinról sok történet kering. Egyet – a név eredetéről és a csoport tagjairól – Liam Gillick mesélt el a Flash Artban...","id":"20191009_Buzlo_hajnal__Gelatin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe1da51-fdfe-41b4-ab1c-ca6dad0115b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091946fd-a534-412f-b773-02022532ad7b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Buzlo_hajnal__Gelatin","timestamp":"2019. október. 09. 11:12","title":"Bűzlő hajnal – Gelatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik kerülget minket, ha egy pillanatra kiesünk az online világból. És bár izgalmas, mégis ritkán gondolunk bele, hogy az okostelefonokon túl minek köszönhetjük ezt a rendkívüli tempót, és azt, hogy mindent elérünk a hálón. A válasz nem újdonság, hatalmas háttérrendszerek, az adatközpontok fonják be és szolgálják ki mindennapjainkat. De mi az, amit tényleg érdemes tudnunk róluk? ","shortLead":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik...","id":"invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891f42-7a25-4842-a31f-10a5a07506b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","timestamp":"2019. október. 09. 07:30","title":"Az Encyclopedia Britannicától a 175 zettabájtig – Így váltották fel a kötelespéldányokat az adatközpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon terjedő videó állítólag Budapesten készült.","shortLead":"A Facebookon terjedő videó állítólag Budapesten készült.","id":"20191007_pedagogus_diakok_fenyegetes_lokdoses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab3413a-0d31-449e-b643-8a1a2273e8a1","keywords":null,"link":"/elet/20191007_pedagogus_diakok_fenyegetes_lokdoses","timestamp":"2019. október. 07. 20:02","title":"Videó készült róla, ahogy diákok üvöltve megfenyegetnek, majd meglökdösnek egy tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55e583d-2d23-46e9-b78f-8b9ed4cfa6d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 39 éves asszony szülés után egy nejlonszatyorba tette és a szekrényben elrejtette újszülött kisfiát.","shortLead":"A 39 éves asszony szülés után egy nejlonszatyorba tette és a szekrényben elrejtette újszülött kisfiát.","id":"20191008_20_evet_is_kaphat_a_csecsemoje_megolesevel_vadolt_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55e583d-2d23-46e9-b78f-8b9ed4cfa6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d514fc1d-24e6-4f80-ae5c-930882738220","keywords":null,"link":"/elet/20191008_20_evet_is_kaphat_a_csecsemoje_megolesevel_vadolt_no","timestamp":"2019. október. 08. 18:27","title":"20 évet is kaphat a csecsemője megölésével vádolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra. Eddig csaknem 21 ezren jelezték, hogy a lakóhelyüktől távol, bejelentett tartózkodási helyükön kívánnak szavazni.","shortLead":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra...","id":"20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54aaf44-dc3b-449d-9b31-2f3ace8f949b","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","timestamp":"2019. október. 09. 06:42","title":"Több mint 1400-an jelentkeztek át szavazni a XI. kerületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3827a61-4b9d-436b-b974-927b5008e68f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó barátságtalan nap egy ideig a mai, aztán melegedés következik. Eső nem lesz.\r

\r

","shortLead":"Az utolsó barátságtalan nap egy ideig a mai, aztán melegedés következik. Eső nem lesz.\r

\r

","id":"20191008_Huvos_szeles_napunk_lesz_eso_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3827a61-4b9d-436b-b974-927b5008e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e62f8ac-bb9c-4a0b-8bc9-a0874262c634","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Huvos_szeles_napunk_lesz_eso_nelkul","timestamp":"2019. október. 08. 05:06","title":"Hűvös, szeles napunk lesz eső nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"November 20-án derül ki, hogy ki nyerte a Nemzeti Könyvdíjat.","shortLead":"November 20-án derül ki, hogy ki nyerte a Nemzeti Könyvdíjat.","id":"20191008_Krasznahorkai_regenye_ott_van_az_amerikai_Nemzeti_Konyvdij_szukitett_listajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf096378-2d84-4ab7-bbfd-34a2dfc2d186","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Krasznahorkai_regenye_ott_van_az_amerikai_Nemzeti_Konyvdij_szukitett_listajan","timestamp":"2019. október. 08. 18:01","title":"Krasznahorkai regénye egyre közelebb az egyik legrangosabb amerikai elismeréshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802bc461-20f3-478f-b157-f8adbd2ec813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akkora az igény, hogy már egyenesen a gyártásból szolgálják ki a vásárlókat.","shortLead":"Akkora az igény, hogy már egyenesen a gyártásból szolgálják ki a vásárlókat.","id":"20191009_58_honapot_kell_varni_a_nagycsalados_autokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802bc461-20f3-478f-b157-f8adbd2ec813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f15b86-8842-4ae5-bad2-d3d87b862a8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_58_honapot_kell_varni_a_nagycsalados_autokra","timestamp":"2019. október. 09. 11:36","title":"5-8 hónapot kell várni a nagycsaládos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]