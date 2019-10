Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív: érzelmi állapotunk, személyes perspektívánk, közösségünk élettempója befolyásolja, hogyan tapasztaljuk meg. Valamennyien képesek vagyunk rá, hogy kiigazítsuk az időről alkotott előítéleteinket - állítja Philip Zimbardo amerikai pszichológus, a világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja.","shortLead":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív...","id":"20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb63df20-f255-4dc3-9ae8-a6397bef7614","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","timestamp":"2019. október. 09. 12:15","title":"Vajon ön múlt-, jelen- vagy jövőorientált? Most megtudhatja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278dc9c2-42b4-43be-affa-5a661f86e09f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum győri helyi szervezete az önkormányzati választás előtti napra szervezte a demonstrációt.","shortLead":"A Momentum győri helyi szervezete az önkormányzati választás előtti napra szervezte a demonstrációt.","id":"20191009_Tuntetes_lesz_Gyorben_Borkai_Zsolt_ugyei_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=278dc9c2-42b4-43be-affa-5a661f86e09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1595dd57-ac55-4ef1-804b-994034f93a52","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Tuntetes_lesz_Gyorben_Borkai_Zsolt_ugyei_miatt","timestamp":"2019. október. 09. 10:26","title":"Tüntetés lesz Győrben Borkai Zsolt ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében karambolozott két személyautó.","shortLead":"A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében karambolozott két személyautó.","id":"20191008_Ket_auto_utkozott_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba2d043-c3f2-474d-be42-1f8e65195de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_auto_utkozott_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 08. 12:06","title":"Két autó ütközött, bedugult a Kőbányai út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b92652-628b-4688-ac7c-f67ebb574ea7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új pénzügyi alap létrehozását fogja javasolni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci megjelenésének elősegítésére az új összetételű Európai Bizottságban az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységekért felelős portfólió élére jelölt Valdis Dombrovskis, aki erről keddi brüsszeli meghallgatásán beszélt.","shortLead":"Új pénzügyi alap létrehozását fogja javasolni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci megjelenésének elősegítésére...","id":"20191008_Penzzel_tomne_a_kkvkat_az_uj_unios_biztosjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b92652-628b-4688-ac7c-f67ebb574ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcceb8e-a386-41fd-9487-02318f2b23c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Penzzel_tomne_a_kkvkat_az_uj_unios_biztosjelolt","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Pénzzel tömné a kkv-kat az új uniós biztosjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kirúgott FBI-vezetőt Jeff Daniels fogja játszani.","shortLead":"A kirúgott FBI-vezetőt Jeff Daniels fogja játszani.","id":"20191008_donald_trump_jeff_daniels_james_comey_minisorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff10aff4-c16a-4bb4-8358-9afd52b4e75e","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_donald_trump_jeff_daniels_james_comey_minisorozat","timestamp":"2019. október. 08. 21:36","title":"Sorozat készül a kirúgott FBI-igazgató ügyéről, Trump is benne lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szülő fogalmazza meg aggályait a Fortnite-tal kapcsolatban, mert a játék szerintük túlságosan is függővé teheti a gyermekeket. Néhány kanadai nem várt tovább, pert indított a kitaláló Epic Games ellen.","shortLead":"Egyre több szülő fogalmazza meg aggályait a Fortnite-tal kapcsolatban, mert a játék szerintük túlságosan is függővé...","id":"20191008_epic_games_kanada_szulok_fortnite_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c0188-672c-46a7-81bb-f1dda0e5db7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_epic_games_kanada_szulok_fortnite_per","timestamp":"2019. október. 08. 20:45","title":"Kanadai szülők beperelték a Fortnite fejlesztőjét, mert szerintük túl addiktív játékot készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van a legjobb 190 város között.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van...","id":"20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad76722-d8f3-42f5-9499-4b1657c01947","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","timestamp":"2019. október. 08. 15:42","title":"Hat magyar város is bekerült Európa kulturális és kreatív városai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az afrikai sertéspestissel fertőzött területeken kívül működő vállalkozások újra exportálhatnak a déli szomszédba. ","shortLead":"Az afrikai sertéspestissel fertőzött területeken kívül működő vállalkozások újra exportálhatnak a déli szomszédba. ","id":"20191008_magyar_serteshus_afrikai_sertespestis_szerbia_vaddiszno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac1af1-fcca-4b87-9f80-73ae801ee82a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_magyar_serteshus_afrikai_sertespestis_szerbia_vaddiszno","timestamp":"2019. október. 08. 15:22","title":"Újra veszi a magyar sertéshúst Szerbia – kikötésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]