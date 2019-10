Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Van, aki szerint pusztán annyi történt, hogy \"az EU tisztára mosott ma kettőt a világ legrosszabb adóparadicsomai közül\".","shortLead":"Van, aki szerint pusztán annyi történt, hogy \"az EU tisztára mosott ma kettőt a világ legrosszabb adóparadicsomai...","id":"20191010_Ket_orszag_lekerult_az_adoparadicsomok_feketelistajarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd2085-7e51-4d11-8dbb-78fd89fd98bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Ket_orszag_lekerult_az_adoparadicsomok_feketelistajarol","timestamp":"2019. október. 10. 14:55","title":"Két ország lekerült az adóparadicsomok feketelistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai hadműveletek miatt egyeztetnek a Törökországgal szembeni esetleges lépésekről a jövő heti csúcstalálkozón.","shortLead":"A szíriai hadműveletek miatt egyeztetnek a Törökországgal szembeni esetleges lépésekről a jövő heti csúcstalálkozón.","id":"20191011_Torokorszag_elleni_szankciokrol_egyeztetnek_majd_az_EUcsucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316a6b10-d805-4805-97bd-4c3912e89f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Torokorszag_elleni_szankciokrol_egyeztetnek_majd_az_EUcsucson","timestamp":"2019. október. 11. 10:34","title":"Törökország elleni szankciókról egyeztethetnek majd az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","shortLead":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","id":"20191010_Irodalmi_nobel_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bae012-579c-48aa-904c-bd1da63cb608","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Irodalmi_nobel_2019","timestamp":"2019. október. 10. 13:07","title":"Peter Handke és Olga Tokarczuk nyerte az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján vagy a Heim Pál Gyermekkórháznál is súlyos értékeket mért a Greenpeace.","shortLead":"A SOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján vagy a Heim Pál Gyermekkórháznál is súlyos értékeket mért a Greenpeace.","id":"20191009_Kritikus_merteku_a_legszennyezettseg_tobb_fovarosi_korhaz_kornyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5986b689-8743-469a-a944-da8947607424","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_Kritikus_merteku_a_legszennyezettseg_tobb_fovarosi_korhaz_kornyeken","timestamp":"2019. október. 09. 11:32","title":"Greenpeace: kritikus mértékű a légszennyezettség több fővárosi kórház környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben. Magyarország kicsit jobban teljesít, főleg azért, mert sok háztartásban van internet. De az unióban még mindig sereghajtó az ország a WEF szerint: például az egészségüggyel komoly problémák vannak, a kormány politikája nem konzisztens, a vállalkozások kerülik a kockázatokat, csak rövid távra terveznek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben...","id":"20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78bd20-01da-4aa4-9844-84214a585c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","timestamp":"2019. október. 09. 12:20","title":"Versenyképességi jelentés: a kormány felvette a rózsaszín szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354a5719-8d87-40e5-ba3e-b8ee3766dd17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A táblákról ismeretlenek lekaparták a magyar településnevet.","shortLead":"A táblákról ismeretlenek lekaparták a magyar településnevet.","id":"20191011_maramarossziget_helysegnevtabla_erdely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=354a5719-8d87-40e5-ba3e-b8ee3766dd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9a99b6-c72b-4162-88ff-89924b1b13d1","keywords":null,"link":"/elet/20191011_maramarossziget_helysegnevtabla_erdely","timestamp":"2019. október. 11. 09:13","title":"Két napig álltak Máramarossziget kétnyelvű helységnévtáblái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet.","shortLead":"Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől szakadozni, csökkenni...","id":"20191010_hidegfront_idojaras_felhok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e98168-3fb1-4c25-9a4a-1249fadd7d05","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_hidegfront_idojaras_felhok","timestamp":"2019. október. 10. 05:12","title":"Hidegfront intézi a mai időjárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b4922e-0c37-44b7-87f9-3fa2d00acc4f","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","timestamp":"2019. október. 09. 11:37","title":"Greta Thunberg és Fatboy Slim találkozásából tökéletes refrén lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]