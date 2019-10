Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy órán keresztül úgy tűnt, Borkai Zsolt selyemzsinórt kapott a kormánypárti napilaptól.","shortLead":"Egy órán keresztül úgy tűnt, Borkai Zsolt selyemzsinórt kapott a kormánypárti napilaptól.","id":"20191011_Magyar_Nemzet_foszerkeszto_Nem_szerkesztosegi_allaspont_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba66677-3d3f-4c45-9690-07e20d4ed512","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Magyar_Nemzet_foszerkeszto_Nem_szerkesztosegi_allaspont_volt","timestamp":"2019. október. 11. 20:02","title":"Magyar Nemzet-főszerkesztő a Borkai-cikkről: \"Nem szerkesztőségi álláspont volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","shortLead":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","id":"201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff18ef1-6683-44a5-9bc8-6296db728201","keywords":null,"link":"/360/201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","timestamp":"2019. október. 11. 10:01","title":"Meghajolhatunk-e a diktatúrák előtt úgy, hogy aztán tükörbe tudjunk nézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1722fd48-6c7b-4477-b0d0-6f4a96bd9f6f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, a Mercedesnél csak a tájfun erősebb.","shortLead":"Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, a Mercedesnél csak a tájfun erősebb.","id":"20191011_Mercedesfoleny_a_Japan_Nagydij_szabadedzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1722fd48-6c7b-4477-b0d0-6f4a96bd9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df061eaf-640a-4e51-91be-82d994236089","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Mercedesfoleny_a_Japan_Nagydij_szabadedzesen","timestamp":"2019. október. 11. 09:54","title":"Mercedes-fölény a Japán Nagydíj szabadedzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a1e7c5-1545-4d4a-8f44-505025e7b89d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Két dologról marad emlékezetes ez a választási kampány. A botrányokról, amit egyfajta mérgező főzetként a Fidesz és holdudvara kezdett el keverni, valamint arról, hogy végül mindez a kormánypártra hullott vissza, az utolsó napokban pedig megtörtént, ami nagyon ritkán történik meg: zavarban a Fidesz. Pedig kezdetben azt hittük, a legmocskosabb kampányelem a közvélemény-kutatásoknak álcázott manipulatív nyomasztások lesznek. Aztán jöttek maszkos aktivisták, megafonok, jött a kokain és a pornó, az egész önkormányzati kampány egy Tankcsapda-dalszöveggé változott: „Fehér por, barna nő, luxusjacht, szőke nő.” Szavazzon: ön szerint melyik volt a választási kampány mélypontja?","shortLead":"Két dologról marad emlékezetes ez a választási kampány. A botrányokról, amit egyfajta mérgező főzetként a Fidesz és...","id":"20191012_kampany_botrany_karacsony_gergely_tarlos_istvan_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a1e7c5-1545-4d4a-8f44-505025e7b89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc24712a-b1c5-43a6-9cd8-87786b99b03c","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_kampany_botrany_karacsony_gergely_tarlos_istvan_valasztas","timestamp":"2019. október. 12. 07:00","title":"A Fideszt hozta zavarba a botránykampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e745d814-8097-4cd7-9022-4885a5a5f858","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12 százaléka (89 867 szavazó) járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12...","id":"20191013_Jol_indul_sokan_szavaztak_reggel_7ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e745d814-8097-4cd7-9022-4885a5a5f858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a7daf6-a099-4575-b07a-4feb7a89378e","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Jol_indul_sokan_szavaztak_reggel_7ig","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Jól indul: sokan szavaztak reggel 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","shortLead":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","id":"20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c50b6-a744-4ce7-8f01-bffb754de2f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","timestamp":"2019. október. 11. 15:33","title":"8 milliárd dolláros büntetést kapott a Johnson & Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b98a5b3-6947-4b17-9974-b1780cdf5484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfőt munkaebédre várják. Azt továbbra sem tudni, miről fognak tárgyalni.","shortLead":"A kormányfőt munkaebédre várják. Azt továbbra sem tudni, miről fognak tárgyalni.","id":"20191011_orban_viktor_emmanuel_macron_talalkozo_parizs_munkaebed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b98a5b3-6947-4b17-9974-b1780cdf5484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a184d3fd-908a-4401-ac8d-aee6038de061","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_orban_viktor_emmanuel_macron_talalkozo_parizs_munkaebed","timestamp":"2019. október. 11. 09:07","title":"Ma fut össze Orbán és Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]