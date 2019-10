Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tiborcz-adó elnevezés miatt indított személyiségi jogi pert a miniszterelnök veje.","shortLead":"A Tiborcz-adó elnevezés miatt indított személyiségi jogi pert a miniszterelnök veje.","id":"20191012_Egymilliora_perelte_Tiborcz_Karacsonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d317d-5408-4945-bb6b-dfcd22d87413","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Egymilliora_perelte_Tiborcz_Karacsonyt","timestamp":"2019. október. 12. 10:49","title":"Egymillióra perelte Tiborcz Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két polgármester-jelölt szinte egyszerre ment szavazni, szomszédos helyiségekben adták le a voksukat, de nem találkoztak.","shortLead":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két...","id":"20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc416-f452-4b3c-9cc3-84a28fc423e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. október. 13. 10:48","title":"Márki-Zay Péter és Grezsa István is a piacon kezdte a napot Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik vb-címére még egy kicsit várni kell. ","shortLead":"Valtteri Bottas megnyerte a Japán Nagydíjat, a Mercedes pedig a konstruktőri világbajnoki címet. Hamilton hatodik...","id":"20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a951-11ac-4cd4-8709-f50dd2d6d80e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2019. október. 13. 08:56","title":"Világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","shortLead":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","id":"20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d728b9c-f3df-4fb2-8690-98fad7caac5b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","timestamp":"2019. október. 13. 09:55","title":"A szavazólapot ne fotózza, de szelfit készíthet a fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","shortLead":"De legalább nem szemeteszsákkal. ","id":"20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eaa9691-7334-486e-ab45-cba13c2eac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfcc9d-03e3-4dc5-9b56-1f1532fd2214","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Az_ellenzeki_kampanyzaron_a_fideszes_plakatokat_takartak_le","timestamp":"2019. október. 11. 20:09","title":"Az ellenzéki kampányzárón a fideszes plakátokat takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"49-44 a főpolgármester javára, a kismedencében Puzsér ugyanennyit vert rá Berkire.","shortLead":"49-44 a főpolgármester javára, a kismedencében Puzsér ugyanennyit vert rá Berkire.","id":"20191011_Szazadveg_5_szazalek_Tarlos_elonye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c30a7b-430b-4170-9704-ffda5964f013","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Szazadveg_5_szazalek_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. október. 11. 14:52","title":"Századvég: 5 százalék Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, azóta sincs kihallgatható állapotban. A férfit elfogták, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, azóta sincs kihallgatható állapotban. A férfit elfogták, elrendelték...","id":"20191011_Menet_kozben_rugta_ki_elettarsat_az_auobol_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648b61de-1040-46f1-8703-0cd237038505","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Menet_kozben_rugta_ki_elettarsat_az_auobol_egy_ferfi","timestamp":"2019. október. 11. 20:40","title":"Menet közben rúgta ki élettársát az autóból egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idén még csak a tervezésre írják ki a pályázatot. ","shortLead":"Az idén még csak a tervezésre írják ki a pályázatot. ","id":"20191011_Uj_utasterminalt_terveznek_be_a_debreceni_repterhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dfa81f-3686-4869-b304-f5b82a9a91be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Uj_utasterminalt_terveznek_be_a_debreceni_repterhez","timestamp":"2019. október. 11. 15:09","title":"Új utasterminált terveznek be a debreceni reptérhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]