[{"available":true,"c_guid":"4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd. Az összefogás matekja kijött, pedig a Fidesz mindent megtett, hogy neki lejtsen a pálya.","shortLead":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd...","id":"20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562c5d89-5739-4d5a-af48-36f68bde7abc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","timestamp":"2019. október. 13. 23:31","title":"Tóta W.: Ez bizony egy saller, ennyi várost már nem lehet szopatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","shortLead":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","id":"20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c0b04-c0f9-455f-8693-a766150b049c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","timestamp":"2019. október. 12. 14:31","title":"Halálos motorosbaleset történt Petténdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e197d23-1c64-4350-9953-01d3762dc0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új poszttal jelentkezett az Ez az ördög ügyvédje blog szerzője. ","shortLead":"Új poszttal jelentkezett az Ez az ördög ügyvédje blog szerzője. ","id":"20191012_Rogant_igeri_a_Borkai_utan_a_nevtelen_blogger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e197d23-1c64-4350-9953-01d3762dc0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a49e4b-259b-4698-8978-08572f5ce0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Rogant_igeri_a_Borkai_utan_a_nevtelen_blogger","timestamp":"2019. október. 12. 18:35","title":"Rogán Antal leleplezését ígéri Borkai után az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a63ff31-2077-463c-b947-5194e94cba96","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak","timestamp":"2019. október. 13. 21:57","title":"Tarlós gratulált Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","shortLead":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","id":"20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f77dea-312b-45f0-b76a-b28a990e33f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 01:34","title":"Ellenzéki többség a fővárosi közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9370cbf7-5dc5-4774-b99d-aa66c2898bb9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hiába az ellenzéki egység, a kritikus hangok és a Fideszéhez képest alacsony támogatottság, nagyon úgy tűnik, hogy Szolnokon marad a kormánypárti polgármester. A város példája rámutat az ellenzéki roncsderbi-koalíciók problémájára, és a NER 9 éves regnálásának hatására a közéletre. Csatatér sorozatunk utolsó része. ","shortLead":"Hiába az ellenzéki egység, a kritikus hangok és a Fideszéhez képest alacsony támogatottság, nagyon úgy tűnik...","id":"20191012_szolnok_valasztas_ellenzek_fidesz_ner_szalay_radocz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9370cbf7-5dc5-4774-b99d-aa66c2898bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd96b25b-e622-48d5-b1be-e2e9bb493b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szolnok_valasztas_ellenzek_fidesz_ner_szalay_radocz","timestamp":"2019. október. 12. 11:00","title":"A hely, ahol 40 százalékkal begyalogol a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","shortLead":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","id":"20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7467ff7-964a-43e1-8319-061fedd6f494","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"A Fidesz és az ellenzék jelöltje is szavazott már Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati választást. ","shortLead":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati...","id":"20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95704e5-1b64-408b-b22d-f7b849d1b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","timestamp":"2019. október. 13. 23:27","title":"Pécs új, ellenzéki polgármestere elszámoltatással kezdi a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]