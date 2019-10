Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ff76480-81eb-46b0-bf3a-6abf93f1c35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elismerést idén a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint a puccsszerűen bezárt lap korábbi újságírója, Kácsor Zsolt kapta.","shortLead":"Az elismerést idén a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint a puccsszerűen bezárt lap korábbi újságírója, Kácsor Zsolt...","id":"20191008_kacsor_zsolt_mertek_mediaelemzo_muhely_nepszabadsag_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff76480-81eb-46b0-bf3a-6abf93f1c35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a5576d-8fc1-448c-9bd8-2e3d81ddeef4","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_kacsor_zsolt_mertek_mediaelemzo_muhely_nepszabadsag_dij","timestamp":"2019. október. 08. 18:53","title":"Idén is átadták a Népszabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d72078-8f04-40ac-a90a-19fff96cc646","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bicikli a kerékpárúton haladt, amikor ütközött egy, a jelek szerint figyelmetlen autóssal.","shortLead":"A bicikli a kerékpárúton haladt, amikor ütközött egy, a jelek szerint figyelmetlen autóssal.","id":"20191010_kerekparos_baleset_auto_arpad_hid_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d72078-8f04-40ac-a90a-19fff96cc646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072f76e-fd0d-43d7-a1bd-d9cc5404220a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_kerekparos_baleset_auto_arpad_hid_budapest","timestamp":"2019. október. 10. 12:58","title":"Videóra vették, ahogy kerékpárossal ütközik egy autós az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek emberségesek\", akkor \"eltörli\" az ország gazdaságát. Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek.","shortLead":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek...","id":"20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52407b6-1ba9-4b21-a65d-ee512776774e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","timestamp":"2019. október. 10. 05:29","title":"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66609980-a0f6-4e51-b72e-95d68cbdf3a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benzin: 386. Gázolaj: 405.","shortLead":"Benzin: 386. Gázolaj: 405.","id":"20191009_Pentektol_csokkennek_az_uzemanyagarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66609980-a0f6-4e51-b72e-95d68cbdf3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4265-2d58-46f8-8f63-9c9f1d607abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Pentektol_csokkennek_az_uzemanyagarak","timestamp":"2019. október. 09. 12:52","title":"Péntektől csökkennek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovácsné Zsíros Piroska azért kelt ki magából, mert Szeged polgármestere egy interjúban nyugdíjasozott. A levél többek szerint csak választás előtti hergelés.","shortLead":"Kovácsné Zsíros Piroska azért kelt ki magából, mert Szeged polgármestere egy interjúban nyugdíjasozott. A levél többek...","id":"20191008_botka_laszlo_szeged_kezzel_irt_level_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351679af-3ca4-4df0-9ab3-a336851fe87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_botka_laszlo_szeged_kezzel_irt_level_nyugdijas","timestamp":"2019. október. 08. 20:05","title":"Botkát támadó, kézzel írt levelek landolnak a postaládákban Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b158e9-19c7-4b55-b65b-85161b7d99bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony is kapott egy szexuális segédeszközt azzal a felkiáltással, a főpolgármesterjelölt és a színész ezzel játsszon, ne a fővárossal.","shortLead":"Karácsony is kapott egy szexuális segédeszközt azzal a felkiáltással, a főpolgármesterjelölt és a színész ezzel...","id":"20191009_A_vadhajtasos_Bede_provokalta_Alfoldi_Robertet_a_Dunaparton__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b158e9-19c7-4b55-b65b-85161b7d99bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981600be-9063-4feb-bf2b-3dde60fce291","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_vadhajtasos_Bede_provokalta_Alfoldi_Robertet_a_Dunaparton__video","timestamp":"2019. október. 09. 13:20","title":"Műpénisszel provokálta egy szélsőséges blogger Alföldi Róbertet Karácsony Gergely rendezvénye után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint Székesfehérváron titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezik a pedagógusokat.","shortLead":"A Népszava szerint Székesfehérváron titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezik a pedagógusokat.","id":"20191009_Nepszava_megtiltjak_a_tanaroknak_hogy_a_fizetesukrol_beszeljenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de61f344-ff16-4e88-800f-3a2c6f76f829","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Nepszava_megtiltjak_a_tanaroknak_hogy_a_fizetesukrol_beszeljenek","timestamp":"2019. október. 09. 07:58","title":"Megtiltják a tanároknak, hogy a fizetésükről beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik kerülget minket, ha egy pillanatra kiesünk az online világból. És bár izgalmas, mégis ritkán gondolunk bele, hogy az okostelefonokon túl minek köszönhetjük ezt a rendkívüli tempót, és azt, hogy mindent elérünk a hálón. A válasz nem újdonság, hatalmas háttérrendszerek, az adatközpontok fonják be és szolgálják ki mindennapjainkat. De mi az, amit tényleg érdemes tudnunk róluk? ","shortLead":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik...","id":"invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891f42-7a25-4842-a31f-10a5a07506b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","timestamp":"2019. október. 09. 07:30","title":"Az Encyclopedia Britannicától a 175 zettabájtig – Így váltották fel a kötelespéldányokat az adatközpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"}]