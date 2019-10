Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","id":"20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b31b59-1393-447f-a869-a72073524a49","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","timestamp":"2019. október. 13. 23:42","title":"Viharos kampány után Pikó András Józsefváros új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa úgy értékelte, hogy a kisebb településeken volt nagyobb az aktivitás, kérdésre pedig arról is beszélt, hogy miért akart sajtótájékoztatót tartani Borkai Zsolt pénteken. ","shortLead":"Kósa úgy értékelte, hogy a kisebb településeken volt nagyobb az aktivitás, kérdésre pedig arról is beszélt, hogy miért...","id":"20191013_Kosa_A_kisebb_falvakban_volt_nagyobb_a_valasztoi_aktivitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbf21ed-b5ba-4e7e-b4f4-139db841a56a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Kosa_A_kisebb_falvakban_volt_nagyobb_a_valasztoi_aktivitas","timestamp":"2019. október. 13. 19:37","title":"Kósa: \"Semmi extra\" nem történt pénteken a lemondott Borkai-sajtótájékoztatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0","c_author":"Szilágyi József","category":"itthon","description":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége az ellenzéknek.","shortLead":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége...","id":"20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44802d3-0a80-4163-8b4f-e730294b8bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. október. 14. 01:41","title":"Szombathelyen szoros versenyben, de legyőzte a Fideszt az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf87abd-f4ae-465c-aeeb-d96b5840186f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusban szakított egymással Andy Rubin, illetve az általa alapított Playground Global, amely az Essential Phone fejlesztését is finanszírozta. Most elzárhatják a pénzcsapot.","shortLead":"Májusban szakított egymással Andy Rubin, illetve az általa alapított Playground Global, amely az Essential Phone...","id":"20191014_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf87abd-f4ae-465c-aeeb-d96b5840186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575adfc-555a-42cd-9d65-23ba21873f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","timestamp":"2019. október. 14. 16:03","title":"Vastag csekkel lépett ki saját cégéből az Android atyja, befuccsolhat a mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077","c_author":"HVG360","category":"itthon","description":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen momentumait Tarlós-programjától a szuperpap szerepéig. A választás izgalmai közepette egy rövid válogatással kedveskedünk azoknak, akik lemaradtak az önálló epizódokról. ","shortLead":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen...","id":"20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601796b2-ac4d-4f42-b1c2-2a0a7f283747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. október. 13. 13:00","title":"A 3 és feles metró - Duma Aktuál best of önkormányzati kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","shortLead":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","id":"20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270b0a34-9b07-42b0-a784-cf8f0fe934a8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 22:10","title":"Hajnal Miklós: Kiderült, hogy a választók már nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz embert még mindig nem találnak a hatóságok.","shortLead":"Tíz embert még mindig nem találnak a hatóságok.","id":"20191015_Ismet_emelkedett_a_Hagibis_tajfun_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0274602c-568e-4c50-94f6-7f36c993d688","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Ismet_emelkedett_a_Hagibis_tajfun_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. október. 15. 05:37","title":"Ismét emelkedett a Hagibis tájfun halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b213a7-24c3-492f-b1a5-40b1b2e13a1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban teljesen halottnak vélt földközi-tengeri korallkolóniákban fedeztek fel élő virágállatokat a kutatók, akik a világon elsőként számoltak be a jelenségről.","shortLead":"Korábban teljesen halottnak vélt földközi-tengeri korallkolóniákban fedeztek fel élő virágállatokat a kutatók, akik...","id":"20191014_kihaltnak_hitt_korallok_foldkozi_tenger_cladocora_caespitosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b213a7-24c3-492f-b1a5-40b1b2e13a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf4a2c-c4ea-4dfe-ad3b-f06537999568","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_kihaltnak_hitt_korallok_foldkozi_tenger_cladocora_caespitosa","timestamp":"2019. október. 14. 19:03","title":"A \"halálból\" visszatért korallokat fedeztek fel, a kis polipok kifejlesztettek egy túlélési stratégiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]