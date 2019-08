Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30835270-6774-40dd-be7a-3ef63fe13d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfelé nyíló ajtajú sportkocsi mozgatásáról egy benzin-, illetve két villanymotor gondoskodik. ","shortLead":"A felfelé nyíló ajtajú sportkocsi mozgatásáról egy benzin-, illetve két villanymotor gondoskodik. ","id":"20190807_itt_a_szomszedban_keszul_ez_a_950_loeros_hibrid_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30835270-6774-40dd-be7a-3ef63fe13d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5bc1ba-fd8f-47f4-9a6b-8532df46898c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_itt_a_szomszedban_keszul_ez_a_950_loeros_hibrid_hiperauto","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:21","title":"Itt a szomszédban készül ez a 950 lóerős hibrid hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3742823f-a5be-41ba-b3f1-c840e9f94b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleginél jóval egyszerűbb lesz a kisebb cégeknek, hogy műholdat juttassanak a világűrbe – hála a SpaceX új programjának.","shortLead":"A jelenleginél jóval egyszerűbb lesz a kisebb cégeknek, hogy műholdat juttassanak a világűrbe – hála a SpaceX új...","id":"20190806_spacex_raketainditas_ara_kis_meretu_muhold_smallsat_rideshare_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3742823f-a5be-41ba-b3f1-c840e9f94b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c3e46e-7a33-459d-beaf-d95247a5ea0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_spacex_raketainditas_ara_kis_meretu_muhold_smallsat_rideshare_program","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:03","title":"Megint kitalált valamit Elon Musk, olcsóbb lesz tőle a műholdak fellövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartják be a törvényeket a kórházvezetők, nem hajtják végre a kidolgozott terveket, nem alkalmazzák az előírt leltárokat, káosz van – keményen fogalmazott Domokos László ÁSZ-elnök.\r

\r

","shortLead":"Nem tartják be a törvényeket a kórházvezetők, nem hajtják végre a kidolgozott terveket, nem alkalmazzák az előírt...","id":"20190807_Kaosz_van_nem_javult_az_ASZ_szerint_a_korhazi_gazdalkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a0bc14-1780-499f-bff9-5282f27f2403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Kaosz_van_nem_javult_az_ASZ_szerint_a_korhazi_gazdalkodas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:10","title":"Káosz van, nem javult az ÁSZ szerint a kórházi gazdálkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","shortLead":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","id":"20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e17de5-1f0e-4c22-a933-31be986d277e","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:51","title":"Világot akart látni, vonattal Budapestre jött egy 12 éves német fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcda21c-5af5-4afa-9509-24d5b99685cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 30 Pro bemutatójához közeledve néhány renderelt kép került fel a netre, amin már látszik, milyen elrendezést kapnak majd a hátlapi kamerák.","shortLead":"A Huawei Mate 30 Pro bemutatójához közeledve néhány renderelt kép került fel a netre, amin már látszik, milyen...","id":"20190807_huawei_mate_30_pro_hatoldal_kamera_huawei_mate_30_pro_tokja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bcda21c-5af5-4afa-9509-24d5b99685cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63ea1b1-cd91-4043-b644-24c7e45b5a56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_huawei_mate_30_pro_hatoldal_kamera_huawei_mate_30_pro_tokja","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:33","title":"Fotókon már látni, milyen lehet a Huawei Mate 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz Központi Választási Bizottság szerint nem volt hiteles a támogató aláírások egy része. ","shortLead":"Az orosz Központi Választási Bizottság szerint nem volt hiteles a támogató aláírások egy része. ","id":"20190807_Tovabbra_sem_jegyzik_be_az_ellenzeki_jelolteket_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744c4f1b-4c63-429f-bed7-1d65bdc36dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Tovabbra_sem_jegyzik_be_az_ellenzeki_jelolteket_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:40","title":"Továbbra sem jegyzik be az ellenzéki jelölteket Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e62760-c7f3-4ea5-80a5-26abd8e48e02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes képviselő a plakátok lecserélése után sem érzi azt, hogy vége lenne a harcnak.","shortLead":"A fideszes képviselő a plakátok lecserélése után sem érzi azt, hogy vége lenne a harcnak.","id":"20190807_Boldog_Istvan_a_CocaCola_donteserol_Egy_csatat_megnyertunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e62760-c7f3-4ea5-80a5-26abd8e48e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbdc65e-dc8f-41fc-9a0d-504511582292","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Boldog_Istvan_a_CocaCola_donteserol_Egy_csatat_megnyertunk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:25","title":"Boldog István a Coca-Cola döntéséről: „Egy csatát megnyertünk!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]