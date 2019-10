Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is rá akartak venni egy férfit, hogy elnézést kérjen egy meg nem történt megerőszakolás miatt.","shortLead":"Arra is rá akartak venni egy férfit, hogy elnézést kérjen egy meg nem történt megerőszakolás miatt.","id":"20191016_Emberrablassal_vadolnak_egy_szolnoki_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6dc5d-5c8a-401a-90e2-43d22e3dc270","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Emberrablassal_vadolnak_egy_szolnoki_part","timestamp":"2019. október. 16. 11:07","title":"Emberrablással vádolnak egy szolnoki párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki szabályosan kapott ingatlant, annak nincs félnivalója – mondta Váradiné Naszályi Márta, aki több mint húszévnyi fideszes regnálás után veszi át Budavár polgármesteri székét. A hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogyan közösködik majd a kormányzati negyeddel, és tart-e attól, hogy már javában darálnak az iratmegsemmisítők. Az új, ellenzéki polgármester felszámolná a szegényebbek kiszorítását a Várból, amely szerinte nem lehet „elit kerület”.","shortLead":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki...","id":"20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4277d-fda0-4f63-998d-50a8dba19ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 15. 07:10","title":"\"Változás kell, nem Bayer Zsolt-rendelet\" – mi lesz most a Vár mutyiszagú bérlakásaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23cd16e-6ab7-490c-b8a0-4e2580dbbe6a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt az 51-es úton.","shortLead":"Halálos baleset történt az 51-es úton.","id":"20191014_Fanak_csapodott_egy_auto_Domsodnel_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23cd16e-6ab7-490c-b8a0-4e2580dbbe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfed9aa0-3fcb-41dc-8403-cbac1cfe6870","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Fanak_csapodott_egy_auto_Domsodnel_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. október. 14. 20:50","title":"Fának csapódott egy autó Dömsödnél, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5590b45c-7bca-42bc-ad08-cf9d59ff20c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze ez a másfél millió hozzáadódik a 65 millióhoz, amibe az alapváltozat kerül. ","shortLead":"Persze ez a másfél millió hozzáadódik a 65 millióhoz, amibe az alapváltozat kerül. ","id":"20191014_Bentley_Flying_Spur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5590b45c-7bca-42bc-ad08-cf9d59ff20c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5ba06-d4a9-4606-b381-e301485b11a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Bentley_Flying_Spur","timestamp":"2019. október. 15. 12:26","title":"1,5 millióért sokkal szebb Bentley Flying Spurt lehet kapni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jól jártam azzal, hogy ilyen közgyűlési háttérrel nem én leszek a főpolgármester – mondta a leköszönő főpolgármester.","shortLead":"Jól jártam azzal, hogy ilyen közgyűlési háttérrel nem én leszek a főpolgármester – mondta a leköszönő főpolgármester.","id":"20191016_Tarlos_a_valasztasi_veresegrol_A_Joisten_szeret_engem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81bb0b2-432a-4075-88b0-e3dcf80f537a","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Tarlos_a_valasztasi_veresegrol_A_Joisten_szeret_engem","timestamp":"2019. október. 16. 11:27","title":"Tarlós a választási vereségről: A Jóisten szeret engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magukra hagyott, megfogyatkozott aktivisták, rossz előzetes elvárások, irreális közvélemény-kutatások, a Borkai-ügy rossz kommunikációja – ezeket látják a kisebb, helyi fideszes politikusok az önkormányzati választási vereség okainak.\r

\r

","shortLead":"Magukra hagyott, megfogyatkozott aktivisták, rossz előzetes elvárások, irreális közvélemény-kutatások, a Borkai-ügy...","id":"20191016_Elpuhultunk_elkenyelmesedtunk__fideszes_politikusok_a_veresegrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbb4036-7a0e-4abb-88c6-d40af8e41023","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Elpuhultunk_elkenyelmesedtunk__fideszes_politikusok_a_veresegrol","timestamp":"2019. október. 16. 09:59","title":"\"Elpuhultunk, elkényelmesedtünk\" – fideszes politikusok a vereségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. A mostani írás ráadásul rendhagyó: a szokásos vasárnap helyett hétfőn jelenik meg, e heti szerzőnk, Parti Nagy Lajos ugyanis azt kérte: hadd várja meg a választás eredményét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b5806-c070-4630-b597-39d03825ccce","keywords":null,"link":"/360/20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","timestamp":"2019. október. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos smúzrémült martalócokat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzéséhez szükséges kontrollokat - káoszt talált az ÁSZ a múzeum gazdálkodásánál.","shortLead":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós...","id":"20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dfd101-1c4d-4a8b-a33f-ef9d65ae0a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"\"Nem volt biztosítva az állami vagyon védelme\" - súlyos ÁSZ-megállapítások az Iparművészeti Múzeum gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]