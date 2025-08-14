A BKV minden autóbuszát soron kívül átvizsgálja

„A rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV” – jelentette be közösségi oldalán megosztott közleményében a közlekedési vállalat, miután csütörtökön újabb busz égett ki, illetve kezdett füstölni. Az okokat jelenleg is szakértők bevonásával vizsgálják.

A BKV közleményében emlékeztet, hogy autóbuszaik minden nap műszaki ellenőrzésen esnek át az üzembe állás előtt, tűzbiztonsági vizsgálatokat pedig heti rendszerességgel végeznek. A most ígért rendkívüli vizsgálatok kiterjednek majd az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motorterek állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is – ígéri a BKV.

„Egyik balesetben sem sérült meg senki. A társaság autóbuszai továbbra is biztonságosan használhatók. Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg” – teszik hozzá.

Újabb busz gyulladt ki Budapesten, most a XII. kerületben – videó A főpolgármester szerint azonnali vizsgálatra van szükség azután, hogy két nap alatt két buszban is tűz keletkezett.

A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a BKV autóbuszainak utastere elkülönül a motortértől, így műszaki probléma esetén az utasok gyorsan és biztonságban el tudják hagyni a járművet. Minden buszon van automata tűzoltóberendezés, és a rendelkezésre álló információk szerint ezek most is működésbe léptek, bár ez szerdán nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy a busz ne égjen ki teljesen – ismeri el a cég közleményében.

A szerdán kigyulladt járműről azt írják, a Karsan Atak típusú buszt 2015-ben szerezte be a BKV, és félmillió kilométer volt már benne a baleset idejére, amikor a vezetőn kívül négy utas tartózkodott rajta. A ma reggel nyolc előtt lángra kapott 59-es busz pedig 24 éves Mercedes-Benz Citaro volt, csaknem 1,5 millió kilométerrel a számlálójában. Kora délután szintén egy 24 éves Citaro motorteréből kezdett dőlni a füst, de a vezető kézi oltókészülékkel megelőzte a tüzet az utasok nélkül közlekedő járművön.

A BKV saját szakmai tapasztalataira hivatkozva azt állítja, az autóbuszok „optimális maximális életkora” 10 év, bár azt nem közölték, hogy a BKV buszai átlagosan hány évesek. „A tűzesetekben érintett idős Mercedes-Benz Citaro autóbuszokat hónapokon belül új járművek váltják ki. A BKV flottájának megújítása a következő években is folytatódik a legidősebb autóbuszok selejtezésével” – tették hozzá.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője csütörtökön arról írt, hogy a kormány akadályozta meg az elöregedett Citaro buszok lecserélését. A Fővárosi Közgyűlés 2021 márciusában engedélyezte egy 30 milliárd forintos beruházási hitel felvételét 380 új autóbusz – köztük Mercedes Connectók – beszerzésére, a stabilitási törvény alapján ehhez kormányengedély is kellett. A BKV kérelmét a kabinet kilenc hónapig nem bírálta el, majd 2021 karácsonya és szilvesztere között, a két ünnep közötti politikai szünetben indoklás nélkül elutasította.