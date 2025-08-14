Elutasította az ügyészség Karácsony Gergely gyanúsítás elleni panaszát a Pride-ügyben

Elutasította az ügyészség Karácsony Gergely gyanúsítás elleni panaszát abban az ügyben, amelyben azzal gyanúsítják, hogy bűncselekményt követett el a Pride-felvonulás önkormányzati rendezvényként való megrendezésével – számolt be a főpolgármester a Facebook-oldalán.

„Ezek szerint az ügyészség szerint is bűncselekmény gyanúja áll fenn azért, mert kiálltunk a sokszínűség, az egyenlőség és a szeretet mellett – és mert nem engedtük, hogy a kormány korlátozza a gyülekezés szabadságát” – írta a bejegyzésben Karácsony, hozzátéve, hogy tovább küzdenek, „mert a szabadságot és a szerelmet nem lehet sem betiltani, sem büntetni”.

Augusztus 1-jén rabosították és gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók Karácsony Gergelyt, amiért főpolgármesterként részt vett a betiltott, mégis több százezer ember részvételével megtartott június 28-i budapesti Pride-felvonulás szervezésében. Panaszt azért tett, mert a gyanúsítást alaptalannak tartja, hiszen az önkormányzati rendezvényekre nem vonatkozik a gyülekezési törvény.